Incendio Moviliza a Cuerpos de Emergencias en Veracruz; Amenazaba con Extenderse a Chatarrera

En Coatzacoalcos, durante la noche del miércoles 22 de julio, se registró un incendio que movilizó de forma inmediata tanto a elementos de seguridad como a los elementos de cuerpos de auxilio, además de bomberos quienes se trasladaron al punto para combatir el fugo que amenazaba con extenderse en la zona.

Este hecho generó alarma entre los habitantes del sector y una intensa movilización de cuerpos de emergencia y seguridad en la Colonia Ampliación López Mateos, donde se reportó un fuerte incendio que amenazaba con extenderse hacia una chatarrera.

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Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en un lote baldío ubicado sobre la calle Violetas, casi esquina con Transístmica en el sur de Veracruz.

Datos recabados indicaron que este incendio ocurrió en las inmediaciones de un lote baldío que es utilizado como refugio de personas en condición de calle.

Derivado de este hecho no se tiene hasta el momento el reporte de personas lesionadas, únicamente se reportaron daños materiales.

Otro incendio reciente ocurrido en el estado de Veracruz

El reporte de un automóvil en llamas movilizó a elementos de Bomberos y a vecinos de la colonia Pocitos y Rivera en la ciudad y puerto de Veracruz.

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La unidad que tenía colores y número de taxi, circulaba por las calles Sánchez y calle 16, cuando debido a un presunto corto circuito comenzó a incendiarse.

Bomberos sofocaron el siniestro sin que llegara a las casas, el conductor logró bajarse sin resultar lesionado. El vehículo quedó consumido por las llamas.