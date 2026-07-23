Accidentes

Incendio Moviliza a Cuerpos de Emergencias en Veracruz; Amenazaba con Extenderse a Chatarrera

Un fuerte incendio registrado en un lote baldío de la colonia Ampliación López Mateos de Coatzacoalcos, causando la movilización de cuerpos de emergencias y auxilio.

Incendio en baldío amenazaba con extender a chatarrera en el sur de VeracruzIncendio en baldío amenazaba con extender a chatarrera en el sur de Veracruz. Foto: Cristina Juárez del Sue

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Fuerte incendio en colonia Ampliación López Mateos de Coatzacoalcos genera alarma y movilización de seguridad. Amenaza con extenderse. Conoce más sobre este suceso.

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Incendio en Lote Baldío Moviliza a Cuerpos de Emergencias en Veracruz; Amenazaba con Extenderse