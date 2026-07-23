Muere Niña de Dos Años en Choque entre Camión Agrícola y Sedán en Carretera de Caborca, Sonora

Una niña de dos años perdió la vida y cuatro personas más resultaron lesionadas tras un aparatoso accidente registrado la tarde del miércoles sobre la carretera que conduce a El Desemboque, en el municipio de Caborca.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 95, donde un autobús de transporte de personal agrícola y un automóvil sedán verde colisionaron, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de emergencia.

El autobús se desplazaba desde El Desemboque con rumbo a la costa agrícola e intentaba incorporarse a un retorno cuando fue impactado por alcance por el sedán que circulaba en la misma dirección.

Como consecuencia del choque, el camión quedó atravesado sobre la carretera en sentido contrario, mientras que el automóvil salió de la cinta asfáltica y terminó a un costado del camino.

Detienen a una persona tras accidente en Caborca donde murió una niña

Paramédicos de Cruz Roja de La Y Griega, Bomberos de la Costa y elementos de la Policía Municipal brindaron atención a los ocupantes, sin embargo, en el sitio confirmaron el fallecimiento de la menor, mientras que dos adultos y dos menores más fueron trasladados a recibir atención médica.

Las autoridades informaron que una persona fue detenida de manera preventiva en tanto se realizan las investigaciones para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.