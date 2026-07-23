Accidentes

Muere Niña de Dos Años en Choque entre Camión Agrícola y Sedán en Carretera de Caborca, Sonora

Una niña de dos años perdió la vida y cuatro personas más resultaron lesionadas tras un aparatoso accidente en Caborca.

Muere Niña en Accidente en Carretera de CaborcaFoto: Art. 7mo el Observador

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Impactante accidente en carretera de Caborca deja una menor fallecida y cuatro heridos. Autoridades investigan el choque entre un camión agrícola y un sedán.

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