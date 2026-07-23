Marchas

Marcha Nacional por Ayotzinapa Colapsará CDMX: ¿Cuándo Será Mega Bloqueo en Julio 2026?

A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, padres y madres de familia convocaron a una marcha nacional; te contamos

Padres de normalistas de Ayotzinapa protestan.Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa portan carteles con el rostro de sus hijos. Foto: Cuartoscuro
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