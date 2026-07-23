Marcha Nacional por Ayotzinapa Colapsará CDMX: ¿Cuándo Será Mega Bloqueo en Julio 2026?

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa convocaron a una marcha nacional que colapsará la Ciudad de México (CDMX), en N+ te contamos cuándo será el mega bloqueo en este mes de julio.

La protesta es parte de las acciones mensuales para exigir verdad y justicia; la marcha recorrerá una de las principales avenidas de la capital, por lo que se prevén afectaciones viales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ICE Detiene en California a Exmilitar Vinculado con la Desaparición de los 43 Normalistas

A dos meses de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el comité de madres y padres anunció una nueva jornada de protesta en la CDMX.

La movilización forma parte de las acciones globales que realizan de manera periódica para mantener vigente la exigencia de esclarecer el caso y reiterar su demanda de que se investigue la presunta responsabilidad de integrantes del Ejército en los hechos ocurridos en septiembre de 2014.

¿Cuándo será la marcha por Ayotzinapa en CDMX?

De acuerdo con la convocatoria difundida por los familiares de los normalistas, la Acción Global por Ayotzinapa y México se realizará el domingo 26 de julio de 2026.

La marcha está programada para iniciar a las 16:00 horas y partirá desde el Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central.

Los organizadores hicieron un llamado a organizaciones sociales, colectivos y ciudadanía en general para sumarse a la movilización.

Además de la marcha en la Ciudad de México, los convocantes anunciaron un acto político el 27 de julio de 2026, a las 12:00 horas, en la Estela de los Caídos, en Iguala, Guerrero, como parte de las actividades para mantener viva la memoria de los normalistas.

FBPT