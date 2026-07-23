¿Qué Dijo Valentino, Hijo de Ricky Martin? Pide que Dejen de Compararlo con su Padre

A pocas semanas de cumplir 18 años, Valentino Martin, uno de los hijos de Ricky Martin, decidió responder a los comentarios que suelen acompañar cada una de sus publicaciones en redes sociales: pidió que su trabajo sea valorado por mérito propio y dejó claro que no quiere ser identificado únicamente como "el hijo de Ricky Martin".

Con cerca de 120 mil seguidores en Instagram, el joven comparte contenido relacionado con la actuación, la danza y otros proyectos creativos, pero según explicó, ese esfuerzo suele quedar opacado por las comparaciones constantes con su padre.

"Ustedes deben verme como Valentino"

En un video que después eliminó de su perfil, Valentino fue directo: "Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, ustedes deben de verme como Valentino. Mi nombre es Valentino Martin, no Ricky Martin".

El mensaje comenzó, de hecho, a raíz de las críticas que recibió por apoyar a la Selección de España en la final del Mundial 2026, mientras que su padre expresó simpatía por Argentina. Valentino usó ese ejemplo para explicar que tener opiniones distintas a las de su familia no lo hace "la misma persona" que su padre: "Mi padre es mi padre, yo soy Valentino. Ustedes tienen que entender, solo porque soy su hijo, no somos la misma persona".

Le duele que reduzcan su talento a "la sangre de su padre"

Uno de los puntos más sentidos de su mensaje fue la reacción a quienes atribuyen sus habilidades para el baile únicamente a la influencia artística de Ricky Martin. "Eso duele, eso de verdad duele", dijo el joven, insistiendo en que esos comentarios invisibilizan el tiempo y la dedicación que ha invertido en desarrollar sus propias habilidades: "Todos esos bailes que tú ves no tienen nada que ver con talento. Todo eso es trabajado por mí".

Valentino también usó a su hermano gemelo, Matteo, como ejemplo de que compartir sangre no implica ser la misma persona: "Solo porque somos gemelos y nacimos al mismo tiempo, no significa que vamos a ser la misma persona".

No es un distanciamiento con su padre, aclara

Pese al tono del mensaje, Valentino insistió en que no busca desmarcarse de su padre ni negar la relación entre ambos. "Estoy tan orgulloso de mi padre, de todo lo que ha hecho en la vida", afirmó.

El joven cerró su mensaje con una petición directa a quienes lo siguen en redes: "Si ustedes me van a seguir, me van a seguir porque soy Valentino y nada más".

¿Quién es Valentino Martin?

Nacido el 8 de agosto de 2008, Valentino es uno de los cuatro hijos de Ricky Martin y, junto con su hermano gemelo Matteo, llegó a la vida del cantante puertorriqueño mediante gestación subrogada. Desde pequeños, ambos han crecido bajo el escrutinio mediático derivado de la fama internacional de su padre.

El video de Valentino generó conversación entre sus seguidores sobre los desafíos que enfrentan los hijos de figuras públicas al intentar construir una identidad y una carrera propias, lejos de la sombra de sus padres famosos.