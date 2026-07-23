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¿Qué Dijo Valentino, Hijo de Ricky Martin? Pide que Dejen de Compararlo con su Padre

Valentino Martin, hijo de Ricky Martin, pidió que dejen de compararlo con su padre y explicó por qué esas comparaciones le duelen tanto.

Valentino-hijo-ricky-martin-pide-dejen-compararlo-padre.Foto: Getty Images

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Valentino Martin, hijo de Ricky Martin, pide ser visto por su propio mérito y no solo como 'el hijo de'. Descubre por qué estas comparaciones le afectan tanto.

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