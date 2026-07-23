¿Cuántos Hijos Tienen Angelina Jolie y Brad Pitt? Quiénes Son y Por Qué Se Quitaron el Apellido

Angelina Jolie y Brad Pitt son padres de seis hijos, y en los últimos meses cuatro de ellos han iniciado o completado el proceso legal para eliminar el apellido “Pitt” de su nombre. Ls más reciente en sumarse fue Vivienne, la menor de la familia, quien el 21 de julio presentó ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles una solicitud para llamarse legalmente Vivienne Marcheline Jolie, alegando “motivos personales”.

Quiénes son los seis hijos de Jolie y Pitt

Maddox, de 24 años, adoptado en Camboya.

Pax, de 22 años, adoptado en Vietnam en 2007 y reconocido legalmente por Pitt en 2008.

Zahara, de 21 años, adoptada en Etiopía.

Shiloh, de 20 años, la primera hija biológica de la pareja.

Knox y Vivienne, mellizos de 18 años, también hijos biológicos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hija de Brad Pitt se Quiere Quitar el Apellido del Actor; Esto se Sabe del Pleito Legal

El proceso de quitarse el apellido, uno por uno

Shiloh fue la primera en actuar: el mismo día que cumplió 18 años, el 27 de mayo de 2024, contrató y pagó a su propio abogado para solicitar el cambio de “Shiloh Nouvel Jolie-Pitt” a “Shiloh Nouvel Jolie”. La petición fue aprobada en agosto de ese año. Su abogado, Peter Levine, declaró a Page Six que la joven tomó una decisión independiente y significativa tras “acontecimientos dolorosos”, y que la ley de California obliga a publicar un aviso legal de cualquier cambio de nombre, el cual se difundió en Los Angeles Times.

A principios de 2026, Maddox y Zahara siguieron el mismo camino: solicitaron adoptar los nombres de Maddox Chivan Jolie y Zahara Marley Jolie, respectivamente. En su caso, el aviso legal se publicó a página completa en el Los Angeles Daily Journal, lo que, según reportes, tomó por sorpresa a Brad Pitt.

Vivienne es la más reciente en sumarse, ya con 18 años cumplidos. Su gemelo, Knox, no ha presentado todavía una solicitud formal, aunque ya utiliza el nombre “Knox Jolie” en documentos como su diploma de preparatoria.

Pax es, hasta ahora, el único de los seis que no ha iniciado un trámite público para cambiar su apellido, aunque distintos reportes han señalado tensión con su padre desde hace años, incluido un mensaje que Pax le dedicó a Pitt en 2020 por el Día del Padre, en el que lo llamó una persona “terrible y despreciable” y aseguró que sus hermanos menores “tiemblan de miedo” en su presencia.

La reacción de Brad Pitt

De acuerdo con fuentes cercanas al actor citadas por la prensa de espectáculos, Pitt se sintió “devastado” y profundamente “dolido” al enterarse de que más de sus hijos buscaban eliminar su apellido. Algunas personas de su entorno hablan de una “alineación parental total” y acusan a Jolie de utilizar a los hijos como un arma en el conflicto; otras fuentes describen a un Pitt “desconsolado” por perderse graduaciones y logros importantes en la vida de sus hijos. Pese a la fractura familiar, su carrera no se ha visto afectada: en años recientes ganó su primer Oscar por Érase una vez en... Hollywood, fue elogiado por su papel en F1 y fungió como productor ejecutivo de la serie de Netflix Adolescencia.

La reacción de Angelina Jolie

Angelina Jolie no ha hecho declaraciones públicas directas sobre las solicitudes de cambio de nombre, pero una fuente cercana a la actriz señaló a la revista People que ella respalda por completo la decisión de sus hijos y que su prioridad es que “todos puedan sanar”. Según esa fuente, Jolie no está peleando ni enojada, y destaca que ninguno de sus hijos ha hablado mal de su padre públicamente. También remarcó que, si la gente conociera toda la verdad detrás de la ruptura, sentiría más compasión y respeto hacia ellos.

El origen del conflicto

Jolie y Pitt se separaron en septiembre de 2016, luego de un tenso incidente en un avión privado que derivó en el divorcio de la pareja, formalizado hasta diciembre de 2024. Jolie ha señalado en el proceso legal presuntas agresiones por parte de Pitt durante el matrimonio. Desde entonces, la actriz ha dejado entrever en distintas entrevistas su deseo de alejarse de Hollywood una vez que todos sus hijos cumplan la mayoría de edad.