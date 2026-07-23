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¿Cuántos Hijos Tienen Angelina Jolie y Brad Pitt? Quiénes Son y Por Qué Se Quitaron el Apellido

Jolie y Pitt tienen 6 hijos: te decimos quiénes son y por qué 4 de ellos ya se quitaron el apellido de su padre

cuantos-hijos-tienen-angelina-jolie-brad-pitt-apellidoFoto: GettyImages

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Angelina Jolie y Brad Pitt tienen 6 hijos, 4 de ellos ya han eliminado el apellido Pitt. Descubre quiénes son y las razones detrás de esta decisión.

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Los Hijos de Angelina Jolie y Brad que Se Quitaron el Apellido Pitt: ¿Quiénes Son y Por Qué lo Eliminaron?