Muere Hombre en Situación de Calle Tras Ser Atropellado por Camión en Ciudad Juárez

Un hombre en situación de calle perdió la vida de este jueves tras ser atropellado por una unidad de transporte de personal en el cruce del Eje Vial Juan Gabriel y la calle Enrique Apodaca, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima era conocida por vecinos del sector, ya que diariamente recorría la zona con un carrito en el que recolectaba fierro y botes para reciclar.

Luego del reporte al número de emergencias, paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención médica; sin embargo, tras revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El área fue resguardada por elementos de las corporaciones de seguridad para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Fiscalía investiga cómo ocurrió el atropello

El conductor de la unidad de transporte de personal permaneció en el lugar del accidente y fue detenido por las autoridades mientras se realiza el deslinde de responsabilidades.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para establecer la mecánica del accidente y determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropello.

Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley y se continuará con el proceso para su identificación oficial.