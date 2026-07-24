Accidentes

Muere Hombre en Situación de Calle Tras Ser Atropellado por Camión en Ciudad Juárez

Un hombre en situación de calle murió tras ser atropellado por un camión de transporte de personal en el Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez. La Fiscalía investiga el accidente.

La víctima diariamente recorría la zona con un carrito en el que recolectaba fierro y botes para reciclar.La víctima diariamente recorría la zona con un carrito en el que recolectaba fierro y botes para reciclar. Foto: N+

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Tragedia en Ciudad Juárez: un hombre en situación de calle muere atropellado por un camión. La Fiscalía investiga el accidente. Conoce más detalles.

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