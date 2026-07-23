Muere Oso Tras Trepar a un Poste de Luz en Nuevo México; Vecinos Intentaron Salvarlo

El video de un gran oso arriba de un poste de luz se hizo viral en las últimas horas, después de que la gente que lo captó alertara sobre su seguridad.

El hecho ocurrió en Nuevo México, donde un gran oso negro fue captado arriba de un poste de luz, quedando atrapado por la altura y entre los cables. Los vecinos llamaron al 911 para reportar lo ocurrido y poder ayudarlo. En el video se escucha cuando la persona que grabó el video da todos los detalles de la situación.

De acuerdo con especialistas en fauna silvestre, los osos negros son trepadores por excelencia y pueden escalar árboles y postes con gran facilidad gracias a sus garras en curva y sus fuertes extremidades.

¿Qué pasó con el oso sobre el poste de luz en Nuevo México?

Sin embargo, luego de ser grabado arriba del poste, este murió ya que al quedar atrapado entre los cables del poste, no fue posible ayudarlo, y el oso murió por descarga eléctrica.

De acuerdo con la compañía eléctrica, el oso alcanzó la parte superior del poste, donde quedó en contacto con varios elementos del sistema eléctrico. Una descarga provocó su muerte, por lo que equipos técnicos retiraron su cuerpo.

Dicho incidente provocó interrupciones temporales en el suministro de luz en lagunos puntos de la zona.