Accidentes

Muere Oso Tras Trepar a un Poste de Luz en Nuevo México; Vecinos Intentaron Salvarlo

El video de un gran oso arriba de un poste de luz se hizo viral desde el momento en qué fue captado, causando preocupación por lo que podría ocurrirle

Muere Oso tras trepar en poste de Nuevo México

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Impactante video: un oso trepa un poste de luz en Nuevo México y muere por descarga eléctrica. Vecinos intentaron salvarlo, pero fue en vano.

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