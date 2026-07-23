Ciencia y Tecnología

¿Medir el Tiempo de Forma Ultraprecisa? Crean Reloj Nuclear de Torio-229, Así Funciona

Investigadores de Austria y China han creado un reloj que ya no usa las oscilaciones de átomos sino que emplea los neutrones y protones del núcleo, ¿cómo funciona?

Ilustración artística de un reloj nuclearCrean reloj nuclear con átomos de torio radiactivo. Foto: EurekaAlert

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La carrera por el tiempo más preciso continúa: Austria y China desarrollan relojes nucleares con torio-229. Este avance podría establecer un nuevo estándar en medición temporal. ¿Te interesa cómo funciona?

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