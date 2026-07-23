¿UNAM Revisará Examen de Licenciatura 2026 y Admitirá Rechazados Como en 2017?

Un debate ha vuelto en pleno 2026 a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero con diferencias fundamentales con respecto al error técnico de Comipems del 2017: ¿Se revisarán exámenes y admitirán rechazados?

La Máxima Casa de Estudios del país ha ordenado formalmente la revisión del proceso de admisión para el ciclo 2026-2027 tras registrarse un incremento inusual y atípico en los puntajes perfectos y altos.

¿Qué pasó en 2017 en la UNAM?

En 2017 habría sucedido un error de desfase técnico en la plantilla física de calificación de Comipems. En 2026, el conflicto actual surge porque la UNAM aplicó por primera vez su examen de admisión de forma 100% en línea, lo que desató acusaciones de trampas masivas y fallas de seguridad tecnológica.

Puntajes atípicos

Especialistas y aspirantes afectados denunciaron que en carreras de alta demanda como Medicina, el porcentaje de aspirantes con más de 100 aciertos se disparó del 9% en 2025 a casi el 30%.

Exámenes cancelados

La UNAM ya invalidó cerca del 2% de las pruebas totales al detectar anomalías mediante su sistema de inteligencia artificial, provocando protestas de alumnos que exigen una revisión transparente de sus casos.

Analizar el desempeño de los aspirantes

El rector Leonardo Lomelí instaló una comisión técnica especializada para analizar todo el procedimiento digital y el desempeño de los aspirantes.

¿Se admitirá a los rechazados como en 2017?

A diferencia de 2017, donde se abrió lugar a 3 mil 613 jóvenes porque el error fue enteramente institucional, una admisión masiva de rechazados es más compleja.

La comisión técnica evalúa si los puntajes altos fueron legítimos o producto de vulnerabilidades del software. Mientras tanto, la UNAM atiende citas presenciales para mostrar las evidencias a quienes sufrieron la cancelación de su prueba.

Diputados exigen auditoría a proceso de admisión

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron a la UNAM realizar una auditoría exhaustiva a su proceso de admisión de licenciatura 2026-2027 y evaluar la anulación y repetición del examen tras múltiples denuncias de fraudes con inteligencia artificial (IA).

El legislador Daniel Chimal García pidió a la Rectoría de la UNAM investigar a funcionarios y empresas que vendieron servicios fraudulentos.

Los legisladores pidieron dar alternativas y piso parejo a los miles de estudiantes honestos que quedaron fuera debido al incremento atípico de los puntajes mínimos.

Esto luego que el concurso de selección 2026 fue el primero en la historia de la UNAM en realizarse bajo una modalidad completamente en línea con puntajes atípicos.

Tras publicarse los resultados, se identificaron miles de calificaciones casi perfectas (más de 100 aciertos) en carreras de alta demanda como Medicina, rompiendo toda tendencia histórica con sospechas de uso masivo de IA.

Exigen regreso al formato presencial

Colectivos de estudiantes rechazados convocaron a una marcha masiva hacia la Torre de Rectoría el próximo lunes 27 de julio para exigir transparencia y el regreso definitivo al formato presencial.

HVI