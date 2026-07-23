Educación

¿UNAM Revisará Examen de Licenciatura 2026 y Admitirá Rechazados Como en 2017?

La Máxima Casa de Estudios del país ha ordenado formalmente la revisión del proceso de admisión para el ciclo 2026-2027

Como Hace 10 Años ¿La UNAM Revisará Cada Examen de Licenciatura 2026 y Admitirá Rechazados? Esto se SabeRectoría de la UNAM en Ciudad Universitaria. Foto: Cuartoscuro

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En 2017 habría sucedido un error de desfase técnico en la plantilla física de calificación de Comipems. En 2026, el conflicto actual surge porque la UNAM aplicó por primera vez su examen de admisión de forma 100% en línea, lo que desató acusaciones de trampas masivas y fallas

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