¿Cuándo es la Marcha por Exámenes Presenciales de la UNAM? Día, Hora y Vialidades Afectadas

Los aspirantes que no fueron aceptados en la UNAM organizan una marcha para exigir a las autoridades educativas que regresen los exámenes de admisión de nivel licenciatura de manera presencial, ya que aseguran que durante la prueba en línea realizada este 2026 hubo posibles casos de trampa; así serán las afectaciones.

El examen en línea dejó un incremento considerable de personas que obtuvieron puntaje máximo para carreras que históricamente han sido las más demandadas, por lo que ahora los estudiantes piden que se regrese a la aplicación tradicional: solo papel, lápiz, goma y sacapuntas.