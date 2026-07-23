¿Cuándo es la Marcha por Exámenes Presenciales de la UNAM? Día, Hora y Vialidades Afectadas
Los aspirantes y padres de familia planean una protesta para exigir que regresen exámenes presenciales para ingresar a la UNAM; así serán las afectaciones
Los aspirantes y padres de familia planean una protesta para exigir que regresen exámenes presenciales para ingresar a la UNAM; así serán las afectaciones
Los aspirantes que no fueron aceptados en la UNAM organizan una marcha para exigir a las autoridades educativas que regresen los exámenes de admisión de nivel licenciatura de manera presencial, ya que aseguran que durante la prueba en línea realizada este 2026 hubo posibles casos de trampa; así serán las afectaciones.
El examen en línea dejó un incremento considerable de personas que obtuvieron puntaje máximo para carreras que históricamente han sido las más demandadas, por lo que ahora los estudiantes piden que se regrese a la aplicación tradicional: solo papel, lápiz, goma y sacapuntas.
“El examen no debe ser en línea, debe ser presencial. Muchos tramposos entraron y a quienes se esforzaron, sin trampa, les subieron de 20 aciertos más (el límite para ingresar a una carrera)”, afirmó un afectado.
Por esta razón, preparan una serie de movilizaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México, para hacer llegar sus planteamientos a las autoridades correspondientes.
Los aspirantes refieren que este incremento en los mejores puntajes está ligado presuntamente al uso de la Inteligencia Artificial (IA).
Ahora, los participantes buscan que la UNAM fortalezca los mecanismos de supervisión en futuros procesos de selección y, al mismo tiempo, regrese a la aplicación presencial en las sedes que siempre estaban habilitadas para esta prueba.
En tanto, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, pidió la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1.
“El objetivo es contar con información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes efectuados en línea por los aspirantes”, indicó la máxima casa de estudios en un comunicado.
También señaló que se integrará una comisión técnica en la cual participarán expertas y expertos universitarios, quienes:
Revisarán los datos del reporte.
Analizarán el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.
“Dicho estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes, y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección”, afirmó.
Toma nota, ya que la movilización se llevará a cabo en Ciudad Universitaria y se prevé la asistencia de estudiantes, aspirantes y padres de familia.
La manifestación está programada para el lunes 27 de julio a las 11:00 horas. Los organizadores informaron que habrá dos puntos de reunión:
Estación Universidad Línea 3 del Metro CDMX
Avenida Insurgentes Sur
Por lo tanto, las afectaciones se hallarán en el CETRAM Universidad, así como a la altura de la estación Ciudad Universitaria del Metrobús.
Se espera que los contingentes avancen de manera simultánea hasta el cruce de Avenida Universidad y Copilco, con la finalidad de entrar juntos a Ciudad Universitaria y culminar su protesta con un mitin frente a la Biblioteca Central de la UNAM.
EPP