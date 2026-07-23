Educación

¿Cuándo es la Marcha por Exámenes Presenciales de la UNAM? Día, Hora y Vialidades Afectadas

Los aspirantes y padres de familia planean una protesta para exigir que regresen exámenes presenciales para ingresar a la UNAM; así serán las afectaciones

Así serán las afectaciones por la marcha de aspirantes de la UNAMFoto: Cuartoscuro
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