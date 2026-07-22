Homicidios

Periodistas Asesinados en México 2026: De Alejandro Leyva en Oaxaca a Roxana Guzmán en Veracruz

Ellos son los periodistas asesinados en México durante 2026. El gremio exige justicia mientras sus casos siguen bajo investigación

Periodistas asesinados 2026N+

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