Periodistas Asesinados en México 2026: De Alejandro Leyva en Oaxaca a Roxana Guzmán en Veracruz

El periodismo en México es considerado una de las labores más peligrosas en el país. En lo que va del año, han sido asesinados varios comunicadores. Es importante nombrarlos, conocer sus historias y exigir justicia; ellos son los periodistas asesinados en 2026.

Los estándares del sistema interamericano de derechos humanos definen a un periodista como “cualquier persona que difunda información con relevancia social, con independencia del medio de comunicación en lo que se desempeñe (radio, televisión o blogs en internet)”, señalan.

Además, no importa si el periodista está asociado a algún medio de comunicación o ejerce su profesión de forma independiente, también si realiza esta actividad de manera habitual o permanente.

¿Cómo es hacer periodismo en México?

En ese sentido, la UNESCO refiere que, sin el trabajo de los periodistas, ¿quién denunciaría acciones reprochables, desigualdades sociales y crímenes impunes?

“El periodismo tiene un impacto en la vida de las personas. Es fundamental para la promoción de los derechos humanos y tiene una función básica en lograr que los poderosos rindan cuentas”, estipula.

Por esta razón, la información que proporcionan los periodistas debe considerarse “un bien público que requiere el apoyo de la opinión pública”.

Sin embargo, la violencia contra los comunicadores es constante en el país, así lo refieren datos de Artículo 19, una organización que defiende la libertad de expresión y recopila agresiones, asesinatos y acoso judicial en contra de los periodistas en México.

Tan solo en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), fueron asesinados 52 periodistas, siendo el año 2022, en el que registró el mayor número de homicidios.

Ahora bien, la actual administración a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum inició en octubre de 2024; al cierre de ese año, la organización registró 4 periodistas asesinados. Un año después, la cifra aumentó a 7 comunicadores sin vida a causa de la violencia.

¿Cuántos periodistas han sido asesinados en México en 2026?

La violencia en contra de los periodistas ha cobrado la vida de al menos 6 periodistas en lo que va del 2026, la mayoría de los casos se concentran en Veracruz.

Ellos son los periodistas que han sido asesinados en 2026:

Carlos Leonardo Ramírez Castro (Enero)

Fue asesinado el 8 de enero al interior de un restaurante ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz.

Foto: Especial

Roxana Berenice Guzmán Ramírez (Junio)

Un video captó el momento en el que la periodista fue sacada de su hogar por hombres armados la mañana del 2 de junio, cuando alistaba a sus hijos para llevarlos a la escuela. Desde ese momento estuvo desaparecida hasta que el 3 de julio se confirmó que fue hallada sin vida en un predio de Veracruz.

Luis Ángel López Valdés (Junio)

La madrugada del 11 de junio, el comunicador fue asesinado a balazos en la colonia Cazones en Poza Rica, Veracruz. Había recibido amenazas y contaba con medidas de protección.

Manuel Alejandro Moreno Serna, "Alex Serna" (Junio)

Alex Serna, un periodista enfocado en denunciar delitos en contra del ambiente en Guerrero, fue reportado como desaparecido el 20 de junio, luego de hacer varias denuncias relacionadas con la tala de árboles. Dos días después localizaron un cuerpo al interior de un tambo en Petatlán. Fue hasta el 3 de julio que se confirmó que los restos corresponden al comunicador; hizo varias denuncias públicas sobre amenazas en su contra.

Josué Martínez Contreras (Julio)

El jueves 16 de julio, el comunicador fue atacado a balazos cuando caminaba junto a su hijo de 13 años en la colonia San Lucas Atoyatenco, en San Martín Texmelucan, Puebla. El menor sobrevivió a la agresión y alertó a las autoridades. Josué alertó en uno de sus videos que había recibido amenazas presuntamente por el presidente municipal.

Francisco Alejandro Leyva Aguilar (Julio)

El 22 de julio, en el Fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, se registró una intensa movilización de servicios de emergencia luego de confirmarse el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva. La víctima desayunaba cerca de su vivienda cuando fue atacada a balazos por hombres a bordo de una motocicleta.

EPP