Un Detenido y Una Motocicleta: Las Líneas de Investigación por Asesinato de Periodista en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que el homicidio del periodista Alejandro Leyva Aguilar dejó hasta el momento tres disparos identificados como la causa de la muerte, ubicados en la parte superior del cuerpo, entre el cuello y la cabeza.

La institución detalló que continúa el procesamiento de la escena y que el cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para realizar la necropsia.

Según cámaras de videovigilancia revisadas hasta ahora, la fiscalía identificó la posible participación de dos personas a bordo de una motocicleta.

Las líneas de investigación

El fiscal señaló que ninguna línea de investigación ha sido descartada, incluyendo el ejercicio periodístico de la víctima como una de las hipótesis a analizar, sin que ello implique una conclusión adelantada.

"Ninguna línea está sospechosa; todas las vamos a investigar".

El funcionario añadió que, tratándose del homicidio de un periodista, esa condición se convierte por sí misma en un elemento que no puede descartarse dentro de las indagatorias, aunque insistió en que la determinación de responsables dependerá del análisis directo de los hechos.

El ataque: casquillos, calibre y mecánica

La fiscalía localizó tres casquillos en la escena, correspondientes —de acuerdo con la revisión preliminar— a calibre nueve milímetros. El fiscal indicó que el ataque fue dirigido contra la víctima de forma específica.

"Hasta el momento lo tenemos identificado así, que fue directamente sobre la persona".

La autoridad precisó que aún trabaja en establecer con precisión la mecánica de la agresión a partir de la revisión de cámaras del corredor donde ocurrió el ataque, así como de cámaras particulares que está solicitando a domicilios cercanos para reconstruir rutas de entrada y salida de los agresores.

El detenido y la persona señalada

El fiscal confirmó la existencia de una persona detenida, sobre la cual la fiscalía determina su posible participación en los hechos, sin adelantar conclusiones. También mencionó que ya tienen señalada, de manera preliminar, a una persona como quien habría disparado contra Leyva Aguilar, en tanto se determina si la segunda persona que viajaba en la motocicleta también participó directamente o únicamente acompañaba al agresor.

Sobre el paradero de la motocicleta utilizada en el ataque, el fiscal no confirmó si ya fue localizada y señaló que la fiscalía se encuentra en proceso de seguimiento.

Antecedentes y contexto de agresiones a periodistas en Oaxaca

Consultado sobre si la familia reportó amenazas previas contra el periodista, el fiscal respondió que se les dará espacio para procesar la situación antes de recabar más información, y pidió respetar el momento de duelo. Sobre denuncias presentadas por el propio Leyva Aguilar, indicó que hasta el momento no hay registro relacionado con el caso, salvo una denuncia por robo de vehículo en 2008.

El funcionario informó también que, a lo largo de este año, la fiscalía ha abierto cinco carpetas de investigación por agresiones contra periodistas en Oaxaca, en las que ya se dictaron medidas de protección.

Lo que se sabe hasta ahora