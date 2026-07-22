Homicidios

Un Detenido y Una Motocicleta: Las Líneas de Investigación por Asesinato de Periodista en Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca detalló tres disparos, un detenido y la posible participación de dos personas en motocicleta en el homicidio del periodista Alejandro Leyva

Un Detenido y Una Motocicleta: Las Líneas de Investigación por Asesinato de Periodista en OaxacaFrancisco Alejandro Leyva Aguilar, el periodista cuyo asesinato fue confirmado este 22 de julio por el gobierno de Oaxaca. Foto: Facebook @franciscoalejandro.leyvaaguilar

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