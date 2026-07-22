Cultura

Actividades Gratis para Niños en CDMX durante Vacaciones: Así Es la Bóveda donde Creas Billetes

El Museo del Banco de México puede ser una de las mejores opciones en un plan familiar al ser gratuito y en el Centro Histórico de la CDMX

¿Qué Hacer con Niños en CDMX y Gratis en Vacaciones? Así Es la Bóveda donde Creas BilletesFilas de vacacionistas para acceder al Museo del Banco de México. Foto: Cuartoscuro

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El Museo del Banco de México se ubica en la avenida 5 de Mayo Número 2, Centro Histórico, a un costado del Palacio de Bellas Artes. Aunque es gratis, el acceso es controlado por horarios. Se recomienda reservar los boletos digitales con anticipación

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