Actividades Gratis para Niños en CDMX durante Vacaciones: Así Es la Bóveda donde Creas Billetes

Si no sabes qué hacer con niños durante las vacaciones de verano 2026 en la CDMX y gratis, en N+ te decimos una opción; se trata del Museo del Banco de México y ofrece a los más pequeños ingresar a una bóveda bancaria real, interactuar con pantallas digitales y diseñar su propio billete personalizado, entre otras actividades.

¡Empieza semana! #VamosAlMBM

Participa en actividades gratuitas para todas las edades.

🗓️Consulta los horarios y planea tu visita: https://t.co/CGWVIwW2cO#MuseoBancoDeMéxico pic.twitter.com/9JoYk2gmIt — Museo Banco de México (@MuseoBdM) July 20, 2026

¿Dónde se ubica el Museo del Banco de México?

El Museo del Banco de México puede ser una de las mejores opciones en un plan familiar al ser gratuito y en el Centro Histórico de la CDMX.

¿Qué hacer en el Museo del Banco de México?

El lugar combina la arquitectura clásica del banco con salas tecnológicas totalmente interactivas.

En las pantallas táctiles de la sala interactiva, los niños pueden tomarse una foto con filtros digitales

Personalizar el diseño del papel moneda

Colocar su propio rostro y firmarlo.

Ingreso a la bóveda principal del Museo del Banco de México

Para entrar a la bóveda principal del Museo del Banco de México, se ingresa al sótano para cruzar la puerta de acero de la bóveda real donde antiguamente se resguardaban el oro y el dinero de la nación.

Adentro de la bóveda se proyecta la experiencia audiovisual "Viaje al centro de la confianza", un espectáculo multimedia de 10 minutos con pantallas.

Colección numismática

Se realizan exhibiciones interactivas con estantes giratorios y juegos digitales como "¿Es o no es dinero?" para aprender la historia económica de forma divertida.

México 86 dejó un programa numismático increíble.

El #BancoDeMéxico acuñó 4 series de monedas por decreto de 1984. Destaca la de 200 pesos: un jugador ofensivo y uno defensivo disputan el balón mientras el portero intenta detenerlo. ¿La conocías? 🪙⚽ pic.twitter.com/9ZTAUmkJsP — Museo Banco de México (@MuseoBdM) July 17, 2026

¿Cuál es el costo del Museo del Banco de México?

La entrada es gratuita para todo el público y no se debe dar ninguna “cuota de recuperación”.

Horario del Museo del Banco de México

El Museo del Banco de México tiene abiertas sus puertas de martes a domingo de 11:00 a 17:00 horas (los lunes está cerrado).

#TallerGratuito para todas las edades. 🐆

¿Sabías que el jaguar aparece en el billete de $1,000 de la Familia G y también en monedas conmemorativas? Descubre por qué es uno de los grandes íconos de México mientras creas el tuyo.

🕚 De 11:00 a 16:00 horas#MuseoBancoDeMéxico pic.twitter.com/Exxsfozpur — Museo Banco de México (@MuseoBdM) July 12, 2026

¿Dirección del Museo del Banco de México?

Se ubica en la avenida 5 de Mayo número 2, Centro Histórico, a un costado del Palacio de Bellas Artes.

Aunque es gratis, el acceso es controlado por horarios. Se recomienda reservar los boletos digitales con anticipación en el Sistema de Reservaciones del Museo; lo puedes hacer aquí.

¿Qué pasa si los boletos no los reservé con anticipación?

Si no realizan una cita previa en el Museo del Banco de México, deberás formarte directamente en la taquilla localizada en el Eje Central y el acceso estará sujeto a la disponibilidad del día.

HVI