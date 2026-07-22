Ciencia y Tecnología

China Rompe Récord con el Mayor Cohete de Combustible Sólido Lanzado desde el Mar

El cohete Gravity-1, el más grande del mundo que usa combustible sólido, completó su tercera misión tras colocar 9 satélites en órbita

Cohete Gravity-1Cohete Gravity-1 lleva 9 satélites en órbita. Foto: Xinhua

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¿Sabías que el cohete Gravity-1 es el más grande de combustible sólido? China lo lanzó desde un barco y colocó 9 satélites en órbita. Conoce más.

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