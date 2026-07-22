China Rompe Récord con el Mayor Cohete de Combustible Sólido Lanzado desde el Mar

La empresa Orienspace lanzó con éxito el cohete Gravity-1 desde un barco en las costas de Shanghái, en China. El cohete de 30 metros de altura es el más grande del mundo que usa combustible sólido.

El cohete Gravity-1 colocó 9 satélites en órbita.

Es el tercer lanzamiento de prueba exitoso del cohete.

China lanza mayor cohete de combustible sólido

La carrera espacial continúa entre China y Estados Unidos. La mañana del miércoles 22 de julio, la empresa Orienspace llevó a cabo el tercer lanzamiento del cohete Gravity-1.

El despegue ocurrió desde un barco ubicado frente a las costas de Shanghái, en China, según dio a conocer la agencia estatal de noticias Xinhua. El cohete Gravity-1, de apenas 30 metros de altura, tiene un tamaño menor en comparación con otros.

Por poner un ejemplo, el cohete SLS de la NASA, que llevó la nave Orión al espacio en la misión Artemis II, tiene una altura de 98 metros. Eso le pone por delante de la imponente Estatua de la Libertad, en Nueva York, que tiene 93 metros de altura.

En cambio, el Gravity-1 tiene una peculiaridad que lo pone por delante de los demás cohetes que se usan regularmente en el mundo: es el más grande que usa combustible sólido. Con este sistema, el cohete puede llevar 6.5 toneladas hacia el espacio.

Las limitaciones del cohete Gravity-1

Cabe mencionar que este cohete solo alcanza la órbita baja de la Tierra, a 160 kilómetros de altura. Para llegar a la Estación Espacial Internacional, se debe ascender 400 kilómetros.

Más lejos aún quedan las órbitas geosincrónicas, a más de 35 mil kilómetros de altura. La misión Artemis II realizó maniobras en esta zona del espacio antes de emprender su viaje alrededor de la Luna.

La empresa Orienspace, con sede en la provincia de Shandong, ya desarrolla otros dos cohetes espaciales, con combustible líquido, que podrían alcanzar órbitas superiores.