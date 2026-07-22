¿Qué le Pasó a Adam Yates, Compañero de Isaac del Toro, en el Tour de Francia?

El Tour de Francia 2026 entró en su fase decisiva con momentos de alta tensión en las filas del UAE Team Emirates. Durante el desarrollo de la Etapa 17, disputada entre Chambéry y Voiron, las alarmas se encendieron en la escuadra del líder de la clasificación general al ver cómo uno de sus hombres fuertes en la montaña, el británico Adam Yates, perdía contacto de forma prematura con el pelotón principal y sufría de manera dramática para no quedar fuera de la competencia.

Yates, gregario fundamental para Tadej Pogacar y compañero de equipo del joven mexicano Isaac del Toro, atravesó un verdadero calvario en una jornada caracterizada por un ritmo vertiginoso desde los primeros kilómetros.

¿Qué le pasó a Adam Yates en la Etapa 17 del Tour?

Tras cruzar la línea de meta a más de 26 minutos del vencedor de la jornada, la directiva y los ciclistas del conjunto emiratí explicaron la causa del drástico bajón físico del escalador británico. Yates se encuentra batallando contra un severo cuadro de gastroenteritis que afectó drásticamente su rendimiento físico y digestivo desde horas previas a la prueba.

"Adam tiene gastroenteritis y está sufriendo. Esto es un equipo y para los momentos buenos disfrutamos todos y para los malos, tenemos que sacrificarnos. Pedimos a Wellens que esperase y le acompañase a meta. Lo hizo encantado. Tenemos calculado que el tiempo máximo para llegar a meta es 38 minutos respecto al ganador", reveló Joxean Fernández Matxin, director deportivo del equipo

El propio maillot amarillo del Tour, Tadej Pogacar, confirmó los problemas de salud por los que atraviesa el corredor. "Adam estaba enfermo ayer y sufrió como un perro. Hoy en la mañana parecía estar mejor, comió y todo, pero cuando el día previo lo pasaste tan mal, lo pagas al siguiente”, explicó. “Espero que no haya entrado en la zona roja y esté mejor".

¿Cómo va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?

En la Etapa 17 del Tour de Francia, Isaac del Toro quedó en el lugar 52, con un tiempo de 3 horas 49 minutos y 59 segundos, y se mantiene en la posición 3 de la tabla general.

Del Toro se encuentra a 2.19 minutos del segundo lugar en la tabla general, que ocupa Remco Evenepoel, y aventaja con 20 segundos Paul Seixas, quien se ubica en la cuarta posición.

Al terminar la Etapa 17, el ciclista mexicano declaró que está bien y que empezó “la tercera semana con mucha ilusión tras la contrarreloj. Ahora tengo ganas de llegar a París y disfrutar de la última semana”.

“Estoy como en la primera semana, disfrutando y esforzándome al máximo cada día. Después de ayer y de las dos primeras semanas, estoy contento de estar en esta posición", afirmó Del Toro.