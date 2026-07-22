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¿Qué le Pasó a Adam Yates, Compañero de Isaac del Toro, en el Tour de Francia?

El ciclista británico, miembro del UAE Emirates Team junto a Isaac del toro, tuvo un día complicado en la Etapa 17 del Tour de Francia

Adam Yates, ciclista británico, durante el Tour de Francia 2026Foto: Reuters
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