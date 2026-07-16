SpaceX Suspende Lanzamiento del Cohete Starship por Fallo en el Motor

SpaceX suspendió el lanzamiento de prueba número 13 de la nave Starship después de presentar un fallo en el motor

Prueba fallida de StarshipPrueba fallida de Starship de SpaceX. Foto: Reuters

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El cohete Starship de SpaceX no despegó en su prueba 13. Un fallo en el motor detuvo el lanzamiento. ¿Qué sigue para la misión Artemis IV?

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