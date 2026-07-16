SpaceX Suspende Lanzamiento del Cohete Starship por Fallo en el Motor

La empresa SpaceX suspendió el lanzamiento de la nave Starship desde sus instalaciones en Texas. El cohete reutilizable, que habrá de viajar a la Luna en el programa Artemis, no despegó debido a un fallo en el motor.

Se trata de la décimo tercera prueba de la nave diseñada para llevar a los astronautas de la misión Artemis IV.

La nave ha tenido 7 pruebas exitosas y 6 fallidas.

SpaceX suspende lanzamiento de Starship

Momentos antes del despegue programado, el lanzamiento se detuvo en la base ubicada al extremo sur de Texas. “Suspendiendo el intento de prueba de vuelo de hoy”, se lee en el mensaje publicado en X por la empresa fundada por Elon Musk.

El despegue habría sido detenido por un aborto automático durante el encendido del motor. Al respecto, la empresa señaló:

“Algunos de los motores no arrancaron, lo que desencadenó una interrupción automática del lanzamiento. Próximo intento de lanzamiento, con suerte, en unos pocos días”.

Este lanzamiento tenía como objeto probar los nuevos diseños implementados para la nave espacial. La empresa afirmó que “se han realizado varias modificaciones en el hardware y el software para resolver los problemas observados en el vuelo anterior”.

Las acciones de la empresa cayeron durante la primera prueba de gran envergadura que han hecho después de llegar a la bolsa de valores. Esto se debe a que las expectativas sobre la nave Starship son amplias.

NASA arrastra retrasos debido a SpaceX y Blue Origin

La nave será responsable de llevar a los astronautas de la misión Artemis IV a la Luna. La nave también participará en la misión Artemis III, donde se harán maniobras en órbita para comprobar la seguridad de los sistemas.

El programa Artemis de la NASA se ha apoyado ampliamente tanto en SpaceX como en Blue Origin, de Jeff Bezos. Sin embargo, los fallos y retrasos de ambas empresas han obligado a la administración de Jared Isaacman a reordenar el programa de lanzamientos.

En una audiencia ante el Senado estadounidense el funcionario señaló que la NASA ha tenido problemas con sus proveedores. La nave Starship lleva ya dos años de retraso en su desarrollo, lo que ha obligado a modificar el calendario de lanzamiento del programa Artemis.

También Blue Origin ha contribuido a los retrasos. En su más reciente prueba, el cohete New Glenn estalló durante una prueba en Cabo Cañaveral.

Con información de AFP