SpaceX Lanza su Primer Satélite Impulsado por Energía Nuclear

A bordo de un cohete Falcon 9, SpaceX lanzó el satélite BOHR, un satélite propulsado con energía nuclear; te explicamos cómo funciona

Cohete de SpaceXSpaceX lanza su primer satélite nuclear. Foto: Reuters

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SpaceX Lanza su Primer Satélite Impulsado por Energía Nuclear