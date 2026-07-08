SpaceX Lanza su Primer Satélite Impulsado por Energía Nuclear

SpaceX lanzó este lunes un satélite impulsado con energía nuclear a bordo de la misión Transporter-17. El satélite BOHR, desarrollado por la empresa CityLabs, produce energía gracias a una pila radiactiva, semejante a la que impulsó las sondas Voyager de la NASA.

Un satélite impulsado con energía nuclear

Este lunes 7 de julio, desde California, la empresa SpaceX lanzó un cohete Falcon 9, con 81 unidades de carga a bordo. En la misión Transporter-17 iba a bordo también el primer satélite de la empresa que es impulsado con energía nuclear. El satélite lleva por nombre BOHR, acrónimo de “Betavoltaico Orbital de Alta Fiablidad”.

Su nombre también hace homenaje a Neils Bohr, físico fundamental para el desarrollo de la mecánica cuántica. El científico danés no solo ganó un Premio Nobel por sus contribuciones, sino que además formó en Copenhague a varios de los físicos más importantes de la primera mitad del siglo XX, entre los que están Werner Heisenberg y Paul Dirac.

El satélite fue hecho en colaboración con CityLabs, una empresa aeroespacial con sede en Florida.

¿Cómo funciona el satélite nuclear de CityLabs y SpaceX?

Contrario a lo que podría pensarse, el satélite BOHR está muy lejos de parecerse a una central de energía nuclear o, peor aún, a un arma atómica. En una plantar nuclear, como la de Laguna Verde, se fusionan átomos de uranio. Durante este proceso, se libera una gran cantidad de energía que puede emplearse para mover turbinas y generar electricidad.

En cambio, un motor nuclear en el espacio funciona de forma completamente distinta. El satélite BOHR emplea un propulsor de tritio. Como recordamos, los átomos definen su identidad por el número de protones en su núcleo: el hidrógeno es un átomo con un protón; el helio es un átomo con dos protones, y así sucesivamente.

En cambio, la presencia de un neutrón en el núcleo no modifica de qué elemento se trata. A las distintas versiones de un átomo se les llama isótopos y muchos de estos pueden ser radiactivos. Un átomo de hidrógeno con dos neutrones se llama deuterio y uno con tres neutrones se llama tritio.

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Este último isótopo es un subproducto común en algunas centrales nucleares. Los científicos de CityLabs han conseguido crear un propulsor que aprovecha las cualidades radiactivas del tritio. Este isótopo libera partículas beta (es decir, electrones), que pueden usarse para impulsar una pequeña nave en el espacio. Dicho sistema es muy semejante al que impulsó a las naves Voyager de la NASA para salir del sistema solar en el siglo XX, aunque aquellas sondas usaban plutonio.

Al respecto, Peter Cabauy, CEO de CityLabs, declaró en un comunicado que este satélite presenta un enorme paso para la propulsión nuclear comercial:

“Este es un paso histórico para la energía nuclear comercial en el espacio. BOHR demuestra que los sistemas de energía nuclear seguros, compactos y aprobados por las autoridades reguladoras están listos para su despliegue comercial rutinario. Esta capacidad permite operaciones de carga útil continuas e ininterrumpidas, sin depender de la luz solar ni de la duración de la batería”.