¿Terremotos en Venezuela Aumentan Riesgo Sísmico en Guerrero? Protección Civil Explica

Venezuela transita una de las mayores catástrofes de su historia. El terremoto doble, de magnitudes 7.2 y 7.5, cobró miles de vidas y ha dejado un severo desafío para la reconstrucción del país. En México, parte del público se pregunta si estos temblores podrían afectar la sismicidad en nuestro país.

La sismicidad se deriva de las interacciones entre placas tectónicas, que son las costras de roca sólida en la litósfera del planeta, que flotan sobre la capa líquida de magma.

No hay evidencia de que el evento sísmico ocurrido en Venezuela pueda tener repercusiones en los sismos que ocurren en la costa del Pacífico mexicano.

¿Los terremotos en Venezuela podrían afectar la sismicidad en México?

Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, explicó que el terremoto doble que azotó Venezuela no representa ningún riesgo para nuestro país.

El funcionario explicó que no existe una relación directa entre la actividad sísmica registrada en ese país y la que ocurre en territorio nacional, ya que se trata de procesos tectónicos distintos. Al respecto, Arroyo Matus dijo:

“En Venezuela la interacción es entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, mientras que en México la dinámica tectónica es diferente”.

Arroyo Matus reiteró que aún no existe un método científico que permita predecir sismos de gran magnitud. Por ello, hizo un llamado a la población a mantenerse preparada y conocer las medidas de prevención antes, durante y después de un movimiento telúrico.

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Además, desmintió versiones difundidas en redes sociales que relacionan los sismos con las altas temperaturas registradas en la entidad. El funcionario explicó que no existe ningún vínculo entre el calor y los sismos.

“No hay una relación directa entre el calor y la ocurrencia de sismos”.

Cabe recordar que los sismos se producen por los movimientos y las interacciones de las placas tectónicas. Podemos pensar en el planeta como una gran bola de roca derretida. En el centro hay un núcleo sólido y caliente de metal, que genera nuestro campo magnético.

En el exterior, la roca solidificada forma la litosfera. Pero esta capa no es uniforme; por el contrario, se rompe en múltiples secciones que se mueven sobre el magma y chocan entre ellas. Estos roces y choques generan los sismos.

Guerrero, zona de alta actividad sísmica

Roberto Arroyo Matus recordó al público que Guerrero mantiene una alta actividad sísmica. Hasta el 2 de julio se habían registrado 7 mil 289 sismos, de los cuales San Marcos concentra 4 mil 866 movimientos.

Por regiones, la Costa Chica es la de mayor actividad, con 5 mil 440 sismos. En segundo lugar se ubica la Costa Grande con mil 262. Por su parte, Acapulco suma 301; Tierra Caliente, 164; Zona Centro, 53; Zona Norte, 49 y La Montaña suma 20.

Guerrero es el estado de la República con mayor actividad sísmica. Le siguen Oaxaca, con 4 mil 154 sismos; Chiapas, con 3 mil 330; y Michoacán, con 614. Frente a las costas de Guerrero se encuentran la placa norteamericana, que abarca gran parte del país, y la placa de Cocos, que se ubica bajo las aguas del Pacífico.

Finalmente, el titular de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a consultar el portal oficial de la dependencia para conocer los protocolos de actuación y reforzar la cultura de la prevención. Según explicó, los sismos no pueden predecirse, pero sí es posible reducir los riesgos mediante la preparación.

Con información de Guadalupe Gutiérrez-Guerrero