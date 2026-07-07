¿Terremotos en Venezuela Aumentan Riesgo Sísmico en Guerrero? Protección Civil Explica

Ante las dudas de la población sobre cómo los terremotos en Venezuela podrían influir en la actividad sísmica en México, Protección Civil ha salido a explicar por qué no hay motivo de preocupación

Edificio dañado en Venezuela¿Los terremotos en Venezuela puede afectar a México? Foto: Reuters

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¿Preocupado por los sismos en Venezuela? No hay conexión con México, asegura Protección Civil. Guerrero sigue siendo la región más sísmica. Aprende a estar preparado.

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