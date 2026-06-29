Nueva Función en WhatsApp: ¿Cómo Reservas tu Nombre de Usuario desde Esta Semana?

Aquí te explicamos en qué consiste la nueva función de WhatsApp, que busca una importante mejora en cuestión de privacidad de los usuarios

WhatsAppWhatsApp. Foto: Reuters | Archivo

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¿Sabías que ahora puedes comunicarte en WhatsApp sin compartir tu número? Aprende a reservar tu nombre de usuario hoy mismo.

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