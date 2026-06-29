Nueva Función en WhatsApp: ¿Cómo Reservas tu Nombre de Usuario desde Esta Semana?

WhatsApp anunció un importante cambio hoy, 29 de junio de 2026; no te quedes fuera de la jugada y entérate en qué consiste el nombre de usuario, cómo apartarlo y guardarlo. Aquí los detalles.

¿Cuál es la nueva función de WhatsApp?

La app de mensajería WhatsApp, propiedad del grupo Meta, reveló este lunes que la nueva función son los “nombres de usuario”, para ahora poder comunicarte con tus contactos, sin tu número telefónico.

WhatsApp apuntó que a partir de esta semana podrás reservar un nombre de usuario, el cual, podrás utilizar próximamente, cuando ya esté habilitada la nueva función.

“A partir de esta semana, podrás reservar un nombre de usuario para usarlo más adelante este año cuando lancemos la función”, señaló WhatsApp, en sus redes sociales.

¿Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp?

En primer lugar, debes tener la versión más reciente de WhatsApp instalada en tu teléfono celular, después, sigue los siguientes pasos:

Abrir WhatsApp.

Ajustes o configuración.

Cuenta.

Elegir tu nombre de usuario.

La empresa señaló que las cuentas de "creadores, pequeñas empresas y organizaciones" podrán solicitar a WhatsApp usar el mismo nombre de usuario que tienen en otras plataformas del grupo, como Facebook e Instagram.

Cambio en WhatsApp busca mayor privacidad

WhatsApp destacó que el cambio en la app responde a una mejora en cuestión de la privacidad de los usuarios: “privacidad primero, siempre”.

Ahora, los números de teléfono ya no se compartirán automáticamente al añadir a alguien a conversaciones grupales o al enviar un primer mensaje a una persona o empresa, precisó WhatsApp, en un comunicado, en el que agregó que se trata de una "funcionalidad de privacidad".

Para contactar a alguien, solo será necesario conocer su nombre de usuario, detalló la app de mensajería.

Debido al gran número de usuarios -que supera los 3,000 millones- es probable que muchos no puedan obtener su primera opción de usuario.

Pero no te desesperes, WhatsApp indicó que comenzará a implementar la medida gradualmente, a partir de hoy, 29 de junio de 2026; sin embargo, no hay fechas específicas en las que podrás escoger tu usuario.

RMT