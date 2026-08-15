Así Estará el Clima en México Este Sábado 14 de Agosto: Lluvias, Descargas Eléctricas y Viento

Para este sábado 15 de agosto de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Estas precipitaciones estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento de 40 a 60 km/h; además de intervalos de chubascos en la península de Baja California.

Por otra parte, habrá lluvias puntuales intensas en Oaxaca, lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz y Chiapas.

Así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, noreste, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán y el Valle de México.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte y prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

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Este sábado 15 de agosto, se esperan precipitaciones de distintas intensidades a lo largo y ancho del territorio nacional:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (norte y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Nayarit (norte y centro), Jalisco (oeste, centro y este), Colima, Michoacán (norte), Puebla (norte), Guerrero (sur y este), Veracruz (sur) y Chiapas (norte, sur y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (sur, oeste y noroeste), Nuevo León (centro), Zacatecas (suroeste y sureste), San Luis Potosí (sur), Querétaro (norte), Estado de México (norte y noroeste), Hidalgo (norte), Guanajuato (sur) y Tabasco (oeste y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que las temperaturas máximas alcanzarán los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (sur y noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

De 35 a 40 °C: Coahuila (norte), Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste) y Querétaro (norte).

Para el Valle de México, se espera que por la mañana el cielo esté parcialmente nublado, haya ambiente fresco a templado con presencia de bruma, así como ambiente frío en zonas altas de la región.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido, incremento de nubosidad y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (norte y noroeste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, y lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México, condiciones que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la temperatura máxima será de 26 a 28 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada será de 7 a 9 °C y la máxima es de 22 a 24 °C.

Con información de Conagua

ICM