Pronóstico del tiempo

Así Estará el Clima en México Este Sábado 14 de Agosto: Lluvias, Descargas Eléctricas y Viento

Como ha sido contante esta semana en nuestro país, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio nacional

Protección Civil de Tapachula, Chiapas, atiende emergencia por caída de árboles debido a las fuertes lluviasProtección Civil de Tapachula, Chiapas, atiende emergencia por caída de árboles debido a las fuertes lluvias. Foto: Facebook | PCIVILTAP

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Prepárate para un sábado de clima extremo en México: lluvias intensas, descargas eléctricas y vientos fuertes en varias regiones. Conoce qué esperar y cómo estar preparado.

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