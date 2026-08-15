Dólar

Precio del Dólar Hoy Sábado 15 de Agosto de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

La moneda mexicana terminó la semana laboral apenas por encima del piso de los 17 pesos por dólar estadounidense

El precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornadaEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: N+

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