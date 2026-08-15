Precio del Dólar Hoy Sábado 15 de Agosto de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy sábado 15 de agosto de 2026 en México es de 17.02 pesos por billete verde en promedio.

Este viernes 14 de agosto, el peso mexicano tuvo un cierre de semana destacado en el tipo de cambio con el dólar estadounidense.

Durante el día, la divisa nacional perforó el piso de los 17 pesos por dólar, algo no visto desde 2024 para la moneda mexicana.

Al final, el peso logró quedar apenas por encima de piso de los 17, apalancado al dato de ventas minoristas en Estados Unidos que debilitó al dólar.

El Banxico informó que el cierre del dólar del viernes 14 de agosto de 2026 fue de 17.0308 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 14 de agosto en los 17.02 pesos por divisa verde.

Por otra parte, el tipo de cambio FIX lo determina Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía, por lo que este sábado no se publica.

Una vez que se obtiene la cifra, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y un día después esta se tomará como referencia.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado 15 de agosto, es de 17.0530 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense este sábado 15 de agosto en el mercado cambiario electrónico, ya que al ser fin de semana no abren las sucursales bancarias, los bancos más relevantes los tienen así:

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM