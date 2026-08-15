Internacional

Orca Toñi, Líder de las 'Gladis', es Vista con Presuntas Heridas de Perdigón en su Aleta Dorsal

Autoridades de España investigan una posible agresión contra la matriarca de las orcas del estrecho de Gibraltar, a la que pertenece Gladis, famosa por enseñar a atacar a barcos de la zona

Orca Toñi, heridaOrca Toñi, herida con posibles perdigones. Foto: Reuters

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Orca Toñi, Líder de las Gladis, Presentó Posibles Heridas de Perdigón en su Aleta Dorsal