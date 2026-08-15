Orca Toñi, Líder de las 'Gladis', es Vista con Presuntas Heridas de Perdigón en su Aleta Dorsal

Las orcas del estrecho de Gibraltar ganaron fama a nivel mundial después de que se documentara cómo las mayores enseñaban a sus crías a atacar barcos hasta hundirlos. Ahora, un nuevo avistamiento revela que Toñi, matriarca de la manada, habría sido herida con perdigones.

En 2022 el mundo supo sobre las Gladis, el grupo de orcas que habitan entre la conexión entre el Atlántico y el mar Mediterráneo. El peculiar nombre de la manada hace honor a White Gladis, o simplemente Gladis, una orca veterana que fue identificada en los ataques a varias embarcaciones pequeñas en el estrecho de Gibraltar.

Testigos señalaron que, al menos desde el 2020, la ballena asesina fue vista enseñando a orcas más jóvenes a golpear veleros. Expertos en el cuidado ambiental señalaron que los ataques de estos cetáceos eran una respuesta a los encuentros violentos con embarcaciones a lo largo del Mediterráneo.

A cuatro años del inicio de su fama mundial, la manada de las Gladis ahora vuelve a llamar la atención por recientes avistamientos que han preocupado a los activistas y han ameritado una investigación por parte del gobierno de España. Toñi, matriarca de la manada, presenta marcas preocupantes en la aleta dorsal. Se presume que se tratan de heridas hechas por perdigones.

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Al respecto, Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, escribió en la red social Bluesky sobre el actual estado de salud de Toñi:

“La orca más longeva de la población de orcas del estrecho de Gibraltar y del golfo de Cádiz ha aparecido esta semana en las aguas del estrecho de Gibraltar con marcas en su aleta dorsal compatibles con disparos de una escopeta de perdigones”.

Toñi, orca de las gladis, resultó herida por posibles perdigones en el Mediterráneo. Foto: Reuters

La funcionaria española también señaló que cualquier agresión contra estas orcas se considera un delito grave en España, pues están en riesgo de extinción.

“La población de orcas del estrecho de Gibraltar y del golfo de Cádiz se encuentra catalogada como vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, por lo que cualquier actuación hecha contra esta especie conllevará una sanción grave o muy grave”, añadió Sara Aagesen.

“Si alguien le ha disparado deliberadamente con una escopeta, esto no es solo un acto de extrema crueldad contra un animal concreto. Es un ataque a uno de los últimos miembros que quedan de una población en peligro crítico de extinción”, declaró por su parte a la agencia Reuters el activista de las asociaciones WeWhale e Iberian Orca Guardians, Janek Andre.

Cabe señalar que, aunque se les conoce como ballenas asesinas, las orcas (Orcinus orca) son en realidad familiares de los delfines, del grupo de cetáceos dentados.

“Sea cual sea la opinión que se tenga sobre esas interacciones, disparar a estos animales nunca puede ser una respuesta aceptable. Estas orcas necesitan protección, no represalias”, dijeron expertos, que calculan que solo hay 40 ejemplares de orcas ibéricas.

Con información de Reuters