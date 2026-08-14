Internacional

Terremoto Indonesia Hoy: Lista de Países Bajo Alerta de Tsunami por Sismo de Magnitud 7.7

La magnitud del terremoto fue tal que la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia emitió una alerta temprana de tsunami

La playa de Bajul Mati, Malang, Java Oriental, Indonesia. Foto: APLa playa de Bajul Mati, Malang, Java Oriental, Indonesia. Foto: AP
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