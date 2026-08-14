Terremoto Indonesia Hoy: Lista de Países Bajo Alerta de Tsunami por Sismo de Magnitud 7.7

Un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió este viernes 14 de agosto de 2026 la costa de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, que situó el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de la localidad de Ende, en la isla de Flores, y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo.

El sismo golpeó la región de Flores, a una profundidad de 10 kilómetros, a las 5:58 de la mañana del sábado, hora local. Su epicentro se ubicó a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende.

Indonesia, un vasto archipiélago de más de 17 mil islas, es propensa a los terremotos y a la actividad volcánica debido a su ubicación en el Anillo de Fuego, un arco de volcanes y fallas tectónicas en la cuenca del Pacífico.

La magnitud del terremoto fue tal que la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia emitió una alerta temprana de tsunami.

En Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) aclaró que no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de su territorio.

Se calcula que en torno a 2 millones de personas viven en la isla de Flores, cuya capital, Ende (90.000 habitantes), se sitúa en la costa meridional, la opuesta a donde se registró el sismo.

Indonesia se encuentra en el llamado "Anillo de Fuego del Pacífico", una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.

El archipiélago, formado por más de 17.000 islas, registra con frecuencia terremotos de gran magnitud.