Alerta en el Portaaviones Más Poderoso de EUA: 5 Mil Marinos en Riesgo por Salud Mental

Donald Trump restó importancia a las preocupaciones sobre las condiciones de vida y la salud mental de los militares a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln, desplegado frente a Irán, aunque el mandatario confirmó que el buque sería relevado pronto.

Familiares de los5 mil elementos apostados en el USS Abraham Lincoln han externado preocupación por su salud mental.

Un funcionario del gobierno de Donald Trump aseguró que los militares cuentan con psicólogo, capellanes y medidas para atender su salud mental.

El enorme buque de propulsión nuclear partió de California en noviembre de 2025. Inicialmente cumpliría una misión en el mar de China Meridional, pero fue desviado hacia Medio Oriente poco antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciados el 28 de febrero.

Desde entonces, el USS Abraham Lincoln ha estado apostado en la región del conflicto. Medios de comunicación estadounidenses, incluidas publicaciones especializadas en temas militares, han compartido las preocupaciones de familiares de la tripulación, quienes afirman las condiciones de vida en el portaaviones se han deteriorado.

También ha habido denuncias sobre varios intentos de suicidio. Legisladores demócratas han exigiendo investigaciones sobre la situación.

No obstante, este viernes Donald Trump restó importancia a la situación vivida en el Abraham Lincoln. Al ser cuestionado al respecto en la Base Aérea Andrews, en Maryland, desde donde voló hoy para participar en un acto en Nueva York, el presidente señaló:

“Ese buque será reemplazado por otro buque similar”.

Cuando los periodistas le preguntaron si los familiares estaban preocupados por la situación en el USS Abraham Lincoln, Trump se limitó a responder: “No, no lo están”.

Jonathan Schroden, quien dirige el área de investigación del Centro de Análisis Navales, declaró a la agencia AFP que los grupos de combate de portaaviones suelen diseñarse para despliegues de seis meses, en parte por motivos que “incluyen el bienestar de los marineros”.

Desde que salió de California en noviembre del 2025, el Abraham Lincoln solo ha parado por provisiones en Guam, en diciembre del 2025, y en Omán, en julio del 2026. No obstante, Donald Trump quitó peso a las denuncias y dijo que el USS Abraham Lincoln “ni de lejos lleva el tiempo suficiente [desplegado]”.

Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que las informaciones sobre la situación en el portaaviones se han “tergiversado” y afirmó que el Pentágono se asegura “de que cada barco, cada tripulación y cada capitán dispongan de todo lo que pueda ofrecerles en todo momento”.

Por su parte, un funcionario consultado por AFP señaló: “No hemos observado un aumento en las ideas o intentos de suicidio a bordo del buque”.

Según declaró, el Abraham Lincoln cuenta con cinco capellanes, un psicólogo y trabajadores sociales. Incluso cuenta con un perro de apoyo emocional llamado CAPT Fathom.

Sin embargo, los informes presentados por congresistas demócratas indican que varios tripulantes se han intentado arrojar por la borda. También señalan escasez de suministros, contaminación del agua y un deterioro generalizado en la salud mental de la tripulación.

Con información de AFP y EFE