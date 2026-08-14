Internacional

Alerta en el Portaaviones Más Poderoso de EUA: 5 Mil Marinos en Riesgo por Salud Mental

Pese a las denuncias por la salud mental de los militares a bordo del USS Abraham Lincoln, Donald Trump restó importancia a la situación que lleva 250 días tocar tierra

USS Abraham Lincoln lleva 250 días sin tocar tierraUSS Abraham Lincoln lleva 250 días sin tocar tierra. Foto: Reuters

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Alerta en USS Abraham Lincoln el Portaaviones Más Poderoso de EUA: 5 Mil Marinos en Riesgo por Salud Mental