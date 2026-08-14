Lluvias Dejan Autos Varados en Ecatepec, Edomex; Toda la CDMX en Alerta Amarilla

Esta tarde se activó la Alerta Amarilla por lluvias en todas las alcaldías de la CDMX.

La secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC alertó que la fuerte lluvia y posible caída de granizo se podría extender hasta la noche de este viernes 14 de agosto 2026 en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 14/08/2026 en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/EjtP0KKNTn — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 14, 2026

Las alcaldías que registran fuertes lluvias son Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, principalmente en la zona Centro, donde también hay tormenta eléctrica.

La lluvia comienza a caer en el Centro Histórico en la alcaldía Cuauhtémoc. Autoridades piden extremar precauciones a lo largo de la tarde.



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Otro punto afectado por la lluvia es Avenida Reforma, donde se reporta tránsito lento y encharcamientos. Mientras que las autoridades alertan que la tormenta se extienda a Iztapalapa, donde la zona Oriente hay severas inundaciones en los límites con Estado de México, en Los Reyes La Paz, en la zona conocida como "Términos"

Debido a las lluvias de esta tarde, ya hay encharcamientos en Paseo de la Reforma. Recomiendan manejar con precaución si se transita por el área.



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Por seguridad de los usuarios, el Metro informó que implementó la marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 3, 4 y 5, por lo que medida reduce la velocidad de los trenes.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 3, 4 y 5. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. pic.twitter.com/768GsK4iYE — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 14, 2026

Además la lluvia también afecta algunos municipios del Estado de México, como en Ecatepec, donde hay encharcamientos en San Cristóbal, la López Portillo y Avenida Nacional; lo mismo que en el municipio de Tultitlán, donde hay inundaciones en avenida Las Torres, pasando La Bandera, así como la zona del canal Cartagena.

Ecatepec es uno de los puntos más afectados en este momento, ya que el agua alcanza el metro de altura, por lo que automovilistas quedaron varados a la altura de Venta de Carpio.

Se activa el Operativo Tormenta con labores de desazolve, mientras elementos de Tránsito brindan apoyo para agilizar la circulación y prevenir accidentes.

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La tormenta de hoy ha provocado afectaciones a la altura de la estación Cuauhtémoc de la Línea 1 del Mexibús en Ecatepec. La zona está totalmente inundada, por lo que patrullas de la policía municipal auxilia a los usuarios.

La circulación vehicular se ve afectada en la carretera federal México-Pachuca debido a las inundaciones. Las autoridades han proporcionado alternativas para trasladar a peatones.



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