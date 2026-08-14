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Lluvias Dejan Autos Varados en Ecatepec, Edomex; Toda la CDMX en Alerta Amarilla

Las autoridades indican que las lluvias se podrían extender hasta la noche de este viernes 14 de agosto 2026 en todas las demarcaciones donde hay Alerta Amarilla

Afectaciones en Ecatepec, Edomex, por lluvias hoyN+
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