Música y conciertos

La Cantante Soraya Nieto es Agredida con una Botella de Vidrio en Pleno Escenario

La cantante folclórica Soraya Nieto fue agredida con una botella de vidrio en la cara mientras se presentaba en un concierto en Perú.

soraya-nieto-agredida-botella-vidrio-escenarioFotos: Facebook Soraya Nieto

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Soraya Nieto, cantante folclórica, sufrió un ataque con una botella en el rostro durante un concierto en Perú. El agresor sigue prófugo. Descubre cómo avanza su recuperación y la búsqueda policial.

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