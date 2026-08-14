La Cantante Soraya Nieto es Agredida con una Botella de Vidrio en Pleno Escenario

La cantante folclórica Soraya Nieto fue víctima de una agresión mientras se presentaba en un concierto en Perú. Un sujeto le lanzó una botella de cerveza que impactó directamente en su rostro mientras ella se encontraba sobre el escenario.

La artista relató a medios locales que el impacto de la botella en su rostro la hizo entrar en shock y le provocó múltiples cortes, y que la gente se acercó a auxiliarla de inmediato. El video del ataque, muestra la magnitud del golpe frente al público.

Le cae en toda la vista a Soraya Nieto. La han podido dejar ciega. Terrible! pic.twitter.com/mff6TFCmrY — Joe (@yacasiperu) August 13, 2026

Tras el incidente, la artista recibió atención médica por las heridas y el médico le otorgó 12 días de descanso para recuperarse, lo que la obligó a suspender tres presentaciones que tenía programadas.

El presunto agresor fue identificado como Agustín Vidal Prado Tenorio, quien hasta el momento permanece desaparecido. La cantante indicó que ya fue denunciado ante la comisaría de Ocros. La Policía Nacional del Perú continúa con su búsqueda, mientras Nieto se enfoca en su recuperación para retomar progresivamente sus actividades artísticas.