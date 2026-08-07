Música y conciertos

ICE Detiene a un DJ Latino y a su Esposo Antes de Iniciar una Gira por los Shows de Karol G

Omar David Panqueva, DJ Tunjo, y su esposo Santiago Páez fueron detenidos por ICE en Chicago cuando iniciaban una gira de after parties de los conciertos de Karol G. Esto se sabe.

dj-tunjo-detenido-ice-gira-karol-gFoto: Instagram DJ Tunjo

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Omar Panqueva y Santiago Páez, pareja LGBTQ+, arrestados por ICE en Chicago. Conoce cómo su sueño de seguir a Karol G se vio interrumpido y el apoyo que han recibido de la comunidad.

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