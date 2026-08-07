ICE Detiene a un DJ Latino y a su Esposo Antes de Iniciar una Gira por los Shows de Karol G

Un DJ colombiano radicado en Chicago y su esposo fueron detenidos por agentes de inmigración justo cuando se preparaban para arrancar una gira de after parties ligada a los conciertos de Karol G, según relataron familiares y medios locales.

Quiénes son y qué pasó

Omar David Panqueva Rojas, de 26 años, conocido en la escena musical como DJ Tunjo, y su esposo Santiago Páez, de 27, fueron arrestados la mañana del domingo 2 de agosto cerca del Aeropuerto Internacional Midway de Chicago. De acuerdo con el relato de Silvia Páez, hermana de Santiago, los agentes los abordaron apenas bajaron de un Uber y comenzaban a recoger su equipaje, como si ya los estuvieran esperando.

Horas después, la pareja fue trasladada a un centro de detención en el condado Clay, Indiana.

La conexión con Karol G

El viaje que la pareja no pudo completar, con destino a Washington D.C., era la primera parada de una gira propia de after parties pensada para seguir el paso de Karol G por Estados Unidos.

Según explicó Silvia Páez, DJ Tunjo venía ganando visibilidad tras presentarse en el Festival Sueños y en distintos venues de Chicago, y buscaba capitalizar ese momento organizando fiestas posteriores a los shows de la colombiana.

De hecho, Panqueva y Páez ya habían organizado after parties no oficiales tras los conciertos de Karol G en el Soldier Field los días 24 y 25 de julio, además de cofundar La Mesa Presents, una plataforma de eventos de música latina pensada para unir a la comunidad.

La versión de las autoridades

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó las detenciones y explicó que ambos permanecieron en el país después del vencimiento de sus visas: la de Páez expiró en marzo de 2022 y la de Panqueva, en septiembre de ese mismo año. El DHS indicó que la pareja permanecerá bajo custodia mientras avanzan los procedimientos de deportación.

La versión de la defensa

El abogado de la pareja, Enrique Espinoza, sostiene una lectura distinta: asegura que ambos solicitaron asilo dentro del plazo requerido, antes de que vencieran sus visas, y que actualmente cuentan con casos de asilo pendientes, números de Seguro Social y permisos de trabajo vigentes. Según su hermana, ninguno de los dos pensó que correrían riesgo durante el viaje porque contaban con su Real ID.

Un abogado de inmigración ajeno al caso, Salvador Cícero, señaló que ha notado un aumento de operativos de ICE específicamente en el Aeropuerto Midway y recomendó evitar viajar por avión salvo que sea indispensable, incluso para residentes permanentes.

El contexto de asilo por persecución LGBTQ+

Familiares indicaron que Panqueva y Páez huyeron de Colombia y solicitaron asilo alegando persecución como pareja de la comunidad LGBTQ+. En Chicago construyeron una vida y una carrera profesional que, según su entorno, apenas comenzaba a despegar.

Reacciones de la comunidad

La noticia generó una ola de apoyo en el circuito de entretenimiento latino de Chicago. La productora ACRO Presents describió a Tunjo como parte de su familia, y una campaña de GoFundMe para cubrir gastos legales ha reunido cerca de 20,000 dólares. La pareja tiene programada una primera audiencia en la corte de inmigración el miércoles 19 de agosto.

El caso se suma a un incremento nacional de arrestos de ICE en aeropuertos: según cifras citadas por NBC News, las detenciones diarias en terminales aéreas pasaron de un promedio de 10 en mayo de 2025 a entre 20 y 40 en los últimos meses.