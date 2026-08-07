Seguridad

Mujer y sus Dos Hijas Sobreviven a Incendio en Guadalajara; La Madre Señala a su Expareja

Una mujer y sus dos hijas fueron víctimas de un incendio en su hogar. La mujer señala como responsable a su expareja.

Autoridades investigan incendio presuntamente ocasionado por expareja de la mujer.Autoridades investigan incendio presuntamente ocasionado por expareja de la mujer. Foto: Bomberos de Guadalajara

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Bomberos lograron rescatar a cinco perros que se encontraban dentro de la vivienda.

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