Mujer y sus Dos Hijas Sobreviven a Incendio en Guadalajara; La Madre Señala a su Expareja

Continúa bajo investigación el incendio registrado en una vivienda ubicada sobre la avenida Hidalgo, al cruce con Severo Díaz, en la colonia Arcos Vallarta, en Guadalajara, luego de que la habitante del inmueble señalara a su expareja como posible responsable de haber provocado las llamas.

De acuerdo con los reportes, en la finca se encontraba una mujer junto con sus dos hijas cuando comenzaron las llamas. Las tres lograron salir del inmueble y ponerse a salvo.

Bomberos de Guadalajara rescataron a cinco perros

Al lugar acudieron Bomberos de Guadalajara, quienes trabajaron para sofocar el fuego que se extendió por ambas plantas de la vivienda.

Aunque inicialmente se reportó que había personas atrapadas en el interior, los elementos confirmaron que la finca ya había sido evacuada. Sin embargo, cinco perros permanecían dentro del inmueble, por lo que fueron rescatados por los bomberos.

Autoridades señalaron que el incendio tuvo una magnitud aproximada de cinco por cinco metros; sin embargo, la presencia de una importante cantidad de material combustible provocó que las llamas fueran más aparatosas.

La mujer permaneció varias horas dialogando con las autoridades y señaló directamente a su expareja como responsable del incendio. Según su declaración, lo habría visto en las inmediaciones de la vivienda antes de que comenzara el fuego.

Personal de la División Especializada de Atención a la Violencia contra las Mujeres en Razón de Género de la Policía de Guadalajara brindó orientación a la mujer y le indicó que podía presentar una denuncia ante el Instituto de la Mujer. Sin embargo, finalmente decidió no proceder legalmente contra su expareja.

La vivienda permanecerá bajo resguardo hasta que personal de Gestión de Riesgos del Ayuntamiento de Guadalajara determine si la estructura sufrió daños debido a la exposición al fuego y si existen condiciones para que pueda volver a ser habitada.