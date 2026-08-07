Grupo Frontera Ofrecerá Concierto Gratuito en el Centro de Guadalajara Este 15 de Septiembre

Grupo Frontera será el artista estelar de los festejos patrios en Guadalajara. El Gobierno de Jalisco anunció que la agrupación ofrecerá un concierto gratuito la noche del 15 de septiembre en la Plaza de la Liberación, como parte de la celebración por el 216.º Aniversario de la Independencia de México.

El anuncio fue realizado por el gobernador Pablo Lemus Navarro mediante un video publicado en sus redes sociales, donde calificó la presentación como una "tremenda sorpresa musical" e invitó a las familias a disfrutar del evento. El mandatario estuvo acompañado por Lorena Martínez Ramírez, directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, y Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico.

El evento será completamente gratuito

Pablo Lemus confirmó que el acceso será completamente gratuito y que el concierto se llevará a cabo al término de la Ceremonia del Grito de Independencia, que encabezará desde Palacio de Gobierno.

¡Les tenemos una tremenda sorpresa musical! Para disfrutar de una noche espectacular el 216° Aniversario de la Independencia de México, desde luego que la entrada será gratuita.



Junto a Lorena Martínez y @MauroGarzaMarin te invitamos ver el video completo para conocerla: pic.twitter.com/YLd2wmsIsV — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) August 7, 2026

Las actividades iniciarán a las 20:00 horas del 15 de septiembre y concluirán alrededor de la 01:00 de la madrugada del siguiente día.

Originario de Edinburg, Texas, e integrado por músicos con raíces mexicanas, Grupo Frontera se consolidó como uno de los principales exponentes de la música regional contemporánea. Actualmente supera los 37 millones de oyentes mensuales en Spotify, por lo que se espera una gran asistencia al Centro Histórico de Guadalajara para celebrar las Fiestas Patrias.