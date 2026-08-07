Música y conciertos

Grupo Frontera Ofrecerá Concierto Gratuito en el Centro de Guadalajara Este 15 de Septiembre

El gobernador Pablo Lemus dio a conocer que Grupo Frontera dará un concierto gratuito en el Centro Histórico de Guadalajara por los festejos patrios.

Grupo Frontera ofrecerá concierto gratuito en Guadalajara.Grupo Frontera ofrecerá concierto gratuito en Guadalajara. Foto: Instagram: @grupofrontera

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Las fiestas patrias contarán con la participación de Grupo Frontera en un concierto gratuito, en Guadalajara. El evento será el 15 de septiembre en la Plaza de la Liberación.

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