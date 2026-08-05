Natanael Cano Anuncia Nueva Fecha en el Estadio GNP: Cuándo Será y Cómo Comprar Boletos

Natanael Cano confirmó una segunda fecha en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, luego de agotar en cuestión de horas los boletos para su primer concierto en el recinto. El anuncio se realizó este 5 de agosto mediante el cartel oficial de su Vol. 1 Tour.

¿Cuándo son los conciertos de Natanael Cano en el Estadio GNP?

El cartel oficial confirma dos noches consecutivas en el mismo recinto:

18 de septiembre: Estadio GNP Seguros (SOLD OUT)

19 de septiembre: Estadio GNP Seguros (nueva fecha)

Se trata del regreso del artista al lugar "donde hizo historia": en 2024, Cano llenó el mismo estadio con más de 65 mil asistentes durante su "Tumbado Tour", convirtiéndose en el primer artista de corridos tumbados en transmitir un show en vivo a través de Disney+ para toda Latinoamérica.

¿Cómo y cuándo comprar boletos para la nueva fecha?

La preventa Banamex para el concierto del 19 de septiembre iniciará el 7 de agosto a las 2:00 p.m., con opción de pago a meses sin intereses.

Mientras que la venta general estará disponible un día después. Aunque los organizadores no han revelado precios oficiales para esta segunda fecha, medios locales anticipan que podrían mantenerse similares a los de la primera noche, dado que se trata del mismo recinto y espectáculo. Como referencia, los boletos para el 18 de septiembre tuvieron un rango de precios que fue de 967 a 9,958 pesos, según la localidad.

El regreso de Cano a los corridos tumbados

La gira acompaña el lanzamiento de Natanael Cano, Vol. 1, su nuevo álbum de estudio que marca su regreso al género que ayudó a fundar, luego de explorar sonidos como el trap y el reggaetón en su producción anterior, Porque La Demora. El proyecto se estrenará el 27 de agosto y ya cuenta con dos adelantos: "Aprevenido", que supera los 12.5 millones de reproducciones, y "Pa' La Maña", junto a Gabito Ballesteros y Adriel Favela.

Como parte de la campaña de lanzamiento, el cantante organizó un juego de búsqueda en la CDMX con pistas por códigos QR, cuyo ganador recibió un millón de pesos, boletos para el show en el Estadio GNP y una invitación a un listening party exclusivo del álbum.

Ocesa adelantó que más fechas están por confirmarse dentro de la gira, que llevará al originario de Hermosillo, Sonora, a los principales estadios del país.