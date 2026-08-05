Música y conciertos

Natanael Cano Anuncia Nueva Fecha en el Estadio GNP: Cuándo Será y Cómo Comprar Boletos

Natanael Cano agrega segunda fecha en el Estadio GNP Seguros tras agotar boletos. Conoce cuándo es la preventa de boletos y los precios estimados.

natanael-cano-nueva-fecha-estadio-gnp-boletosFoto: Getty Images

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Natanael Cano regresa al Estadio GNP con una nueva fecha en septiembre tras agotar boletos. Preventa Banamex el 7 de agosto.

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