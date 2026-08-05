Música y conciertos

Festival del Mar Coatzacoalcos 2026: Horarios de Conciertos en Hemiciclo a los Niños Héroes

En Coatzacoalcos se realizará el Festival del Mar y ya fue revelada la cartelera de artistas que estarán presentes en los conciertos masivos.

Festival del Mar en Coatzacoalcos: Fechas y Horarios de Conciertos Masivos al Sur de VeracruzSe informó que este evento espera reunir a más de 45 mil personas. Foto: Ayuntamiento de Coatzacoalcos

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Anuncian Festival del Mar en Coatzacoalcos del 7 al 9 de agosto y habrá conciertos masivos con artistas como Manuel Turizo y Natalia Jiménez, así como conferencias.

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