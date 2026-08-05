Música y conciertos Festival del Mar Coatzacoalcos 2026: Horarios de Conciertos en Hemiciclo a los Niños Héroes En Coatzacoalcos se realizará el Festival del Mar y ya fue revelada la cartelera de artistas que estarán presentes en los conciertos masivos. Se informó que este evento espera reunir a más de 45 mil personas. Foto: Ayuntamiento de Coatzacoalcos Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado Anuncian Festival del Mar en Coatzacoalcos del 7 al 9 de agosto y habrá conciertos masivos con artistas como Manuel Turizo y Natalia Jiménez, así como conferencias. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 5 ago 2026 | 10:39 CST Actualizado hace 3 horas

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El ayuntamiento del municipio de Coatzacoalcos informó que se llevará a cabo el Festival del Mar 2026 en el municipio anteriormente mencionado, al sur de la entidad veracruzana, así como los artistas invitados a dicho evento, que se realizará en el Hemiciclo a los Niños Héroes. Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aumentan Avistamientos de Osos Hormigueros en Zonas Habitacionales de Veracruz

Según lo informado, el Festival del Mar se llevará a cabo del viernes siete al domingo nueve de agosto en el Hemiciclo a los Niños Héroes de la ciudad de Coatzacoalcos. Te compartimos a continuación los artistas invitados, así como el horario en el que se presentarán.

Artistas confirmados para el Festival del Mar en Coatzacoalcos, Veracruz

Viernes 7 de agosto

Nicho Hinojosa a las 19:30 horas.

Manuel Turizo a las 21:30 horas.

Sábado 8 de agosto

Javier Camarena, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Universidad Veracruzana, a las 19:30 horas.

Natalia Jiménez a las 21:30 horas.

Domingo 9 de agosto

Las Tres Grandes a las 19:30 horas.

La Arrolladora Banda El Limón a las 21:30 horas.

Conferencistas estarán presentes durante el Festival del Mar

De acuerdo con lo informado por el Gobierno del Estado de Veracruz, se dio a conocer que, además de los conciertos, se llevarán a cabo distintas actividades, entre ellas conferencias en el gimnasio 20 de Noviembre, donde estarán tres de las figuras más relevantes en este ámbito.

Viernes 7 de agosto

Diego Ruzzarín presentará su conferencia 'Diez Pensadores que Cambiaron la Vida'.

Sábado 8 de agosto

Farid Dieck presentará 'Construyendo un Sentido'.

Domingo 9 de agosto

Dalila Aldana Aranda hablará sobre 'Nuestra Vida en los Océanos'