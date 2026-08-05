Festival del Mar Coatzacoalcos 2026: Horarios de Conciertos en Hemiciclo a los Niños Héroes

El ayuntamiento del municipio de Coatzacoalcos informó que se llevará a cabo el Festival del Mar 2026 en el municipio anteriormente mencionado, al sur de la entidad veracruzana, así como los artistas invitados a dicho evento, que se realizará en el Hemiciclo a los Niños Héroes.
Según lo informado, el Festival del Mar se llevará a cabo del viernes siete al domingo nueve de agosto en el Hemiciclo a los Niños Héroes de la ciudad de Coatzacoalcos. Te compartimos a continuación los artistas invitados, así como el horario en el que se presentarán.
Artistas confirmados para el Festival del Mar en Coatzacoalcos, Veracruz
Viernes 7 de agosto
Nicho Hinojosa a las 19:30 horas.
Manuel Turizo a las 21:30 horas.
Sábado 8 de agosto
Javier Camarena, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Universidad Veracruzana, a las 19:30 horas.
Conferencistas estarán presentes durante el Festival del Mar
De acuerdo con lo informado por el Gobierno del Estado de Veracruz, se dio a conocer que, además de los conciertos, se llevarán a cabo distintas actividades, entre ellas conferencias en el gimnasio 20 de Noviembre, donde estarán tres de las figuras más relevantes en este ámbito.
Viernes 7 de agosto
Diego Ruzzarín presentará su conferencia 'Diez Pensadores que Cambiaron la Vida'.
Sábado 8 de agosto
Farid Dieck presentará 'Construyendo un Sentido'.
Domingo 9 de agosto
Dalila Aldana Aranda hablará sobre 'Nuestra Vida en los Océanos'
Cabe destacar que estas pláticas se llevarán a cabo a partir de las 10:30 de la mañana en los días señalados con anterioridad al interior del gimnasio 20 de Noviembre de la ciudad de Coatzacoalcos. Se espera que el Festival del Mar reúna a más de 45 mil personas.