¿Cuándo Sale Nuevo Álbum de Karol G, 'No Me Arrepiento de Sentir Tanto'? Colombiana Revela Fecha

La cantante colombiana Karol G confirmó que su sexto álbum de estudio se llamará No Me Arrepiento de Sentir Tanto.

La colombiana eligió un escenario a la altura de la noticia. La superestrella latina usó la plataforma de su concierto histórico del 29 de julio en el Rogers Stadium de Toronto para anunciar el nuevo disco, la continuación de Tropicoqueta de 2025. Con esa presentación, la cantante colombiana se convirtió en la primera artista femenina solista en encabezar un show en ese recinto.

Karol explicó al público que llevaba tiempo trabajando en el proyecto en secreto: contó que llevaba varios meses trabajando en nuevas canciones y preparando un segmento especial que próximamente se incorporará a su tour. Después llegó el momento clave: durante el show sorprendió a los fans revelando el título del álbum y la fecha de lanzamiento, y compartió por primera vez la portada oficial en las pantallas del estadio.

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Karol G?

Horas más tarde, la artista remató el anuncio en redes: confirmó todo oficialmente en redes sociales escribiendo "Y por fin me decidí 'NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO' próximo 7 de Agosto!".

Una portada con vibra dosmilera

En lo visual, Karol G decidió cambiar por completo de universo. En la portada, la cantante posa con un top oscuro y pantalones a la cadera mientras una capa azul cubre toda la imagen, con una composición minimalista y melancólica que recuerda a los años dosmil. No tardaron en aparecer las comparaciones: internet encontró una referencia a In the Zone, el álbum que Britney Spears lanzó en 2003, gracias al estilismo y la paleta de color similares.

¿Qué canciones tendrá el álbum?

Aún no hay tracklist oficial, pero ya circulan un par de pistas. Karol G lanzó un nuevo sencillo, "Matadora", en la noche de apertura de su gira el 24 de julio en Soldier Field, Chicago, y aunque la lista de canciones no se ha anunciado, se espera que el tema forme parte de la nueva colección.

También suena fuerte "Después de ti", una canción más íntima presentada en Coachella junto a Greg González, que la artista volvió a interpretar en Toronto justo después de anunciar el disco.

De Tropicoqueta a un nuevo capítulo

El nuevo material llega después de un ciclo muy exitoso. El anuncio se da apenas 14 meses después de Tropicoqueta, que salió el 20 de junio de 2025, debutó en el número 1 de la lista Top Latin Albums de Billboard y se convirtió en el cuarto álbum completamente en español de una artista femenina en llegar al top tres del Billboard 200, con 57,000 unidades equivalentes en su semana de estreno. El proyecto también recibió una nominación al Grammy a Mejor Álbum Pop, mientras que su sencillo insignia, "Si Antes Te Hubiera Conocido", ganó Canción del Año en los Latin Grammy.

Con No Me Arrepiento de Sentir Tanto, Karol G apunta a un tono más emocional y vulnerable, sin dejar de lado el perreo y el romance que la caracterizan.