Música y conciertos

¿Cuándo Sale Nuevo Álbum de Karol G, 'No Me Arrepiento de Sentir Tanto'? Colombiana Revela Fecha

Karol G anunció en pleno concierto en Toronto que su nuevo álbum, No Me Arrepiento de Sentir Tanto. Te contamos cuándo llega y todos los detalles.

karol-g-nuevo-album-no-me-arrepiento-de-sentir-tanto-fechaFoto: Getty Images

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Karol G sorprende en Toronto: anuncia su nuevo álbum 'No Me Arrepiento de Sentir Tanto'. Descubre la portada y las primeras canciones.

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