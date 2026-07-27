Boletos para el Palenque de las Fiestas de Octubre 2026 en Guadalajara: Lista de Precios

El Palenque de las Fiestas de Octubre 2026 ya tiene disponibles sus boletos para los conciertos que se realizarán como parte de la tradicional celebración en Jalisco.

La venta de entradas comenzó este 27 de julio y los costos varían de acuerdo con el artista y la zona elegida dentro del recinto. Entre las categorías disponibles se encuentran las zonas General, Plateada, Dorada y VIP.

¿Cuál es el precio de los boletos para el Palenque?

A continuación, te presentamos la lista de precios de los boletos para cada uno de los conciertos del Palenque de las Fiestas de Octubre 2026.