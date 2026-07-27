Boletos para el Palenque de las Fiestas de Octubre 2026 en Guadalajara: Lista de Precios

2 de octubre, Alfredo Olivas - VIP $5,600, Dorada $4,200, Plateada $3,000 y General $1,300
3 y 4 de octubre, Jorge Medina y Josi Cuen - VIP $4,600, Dorada $3,400, Plateada $2,200 y General $1,000
6 de octubre, Edición Especial - VIP $3,800, Dorada $2,800, Plateada $1,800 y General $600
7 de octubre, Pancho Barraza - VIP $3,400, Dorada $2,400, Plateada $1,400 y General $600
8 de octubre, María José - VIP $2,400, Dorada $1,800, Plateada $1,200 y General $600
9 de octubre, Banda MS - VIP $4,600, Dorada $3,400, Plateada $2,200 y General $1,000
11 de octubre, Napoleón - VIP $2,200, Dorada $1,600, Plateada $1,200 y General $600
14 de octubre, Kany García - VIP $3,200, Dorada $2,200, Plateada $1,200 y General $600
15 de octubre, Moy Bobadilla - VIP $2,000, Dorada $1,600, Plateada $1,000 y General $500
16 y 17 de octubre, Alejandro Fernández - VIP $5,800, Dorada $4,400, Plateada $3,200 y General $1,400
18 de octubre, El Coyote y Calibre 50 - VIP $2,800, Dorada $1,800, Plateada $1,000 y General $500