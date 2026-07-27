Música y conciertos

Boletos para el Palenque de las Fiestas de Octubre 2026 en Guadalajara: Lista de Precios

Los boletos para los conciertos del Palenque de las Fiestas de Octubre 2026 ya están a la venta; estos son los precios de acuerdo con el artista y la zona del recinto

PalenqueEste es el precio de los boletos para los artistas del Palenque de las Fiestas de Octubre 2026 en Guadalajara. Foto: Palenque de las Fiestas de Octubre

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¿Quieres ver a tu artista favorito en el Palenque de las Fiestas de Octubre 2026? Los precios varían según la zona: VIP, Dorada, Plateada y General.

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