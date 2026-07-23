¿Quienes son los Artistas Invitados a Las Fiestas de Octubre en Guadalajara? Precios y Fechas

Las redes sociales de Fiestas de Octubre dieron a conocer la cartelera de artistas que se presentarán este 2026. El programa se llevará a cabo del 2 de octubre al 1 de noviembre.

Este evento reúne a turistas y tapatíos para disfrutar de actividades familiares, juegos mecánicos, espectáculos en vivo, gastronomía y conciertos durante todo el mes.

¿Cuáles son los precios de los boletos de los conciertos en el Palenque de Fiestas de Octubre 2026?

Los precios de los boletos van desde los 500 pesos en zona general hasta los 5,800 en la zona VIP. El costo dependerá del artista que se desee ver.

General: $500–$1,400 pesos.

Plateada: $800–$3,200 pesos.

Dorada: $1,200–$4,400 pesos.

VIP: $2,000–$5,800 pesos.

¿Cuáles son los artistas que se presentarán este año?

2 de octubre: Artista sorpresa.

3 y 4 de octubre: Jorge Medina y Josi Cuen.

6 de octubre: Edición Especial.

7 de octubre: Pancho Barraza.

8 de octubre: María José.

9 de octubre: Banda MS.

11 de octubre: Napoleón.

14 de octubre: Kany García.

15 de octubre: Moy Bobadilla.

16 y 17 de octubre: Alejandro Fernández.

18 de octubre: El Coyote y Calibre 50.

20 de octubre: Cornelio Vega.

21 de octubre: Calle 24.

23 de octubre: Gabito Ballesteros.

25 de octubre: Remmy Valenzuela.

27 de octubre: Clave Especial.



El inicio de venta de los boletos para los conciertos de las Fiestas de Octubre será el dia lunes 27 de julio de 2026.