Música y conciertos

¿Quienes son los Artistas Invitados a Las Fiestas de Octubre en Guadalajara? Precios y Fechas

Estos son los artistas invitados y la fecha de inicio para la venta de boletos de las Fiestas de Octubre 2026 en Guadalajara

Fiestas de OctubreFoto: Facebook: Dónde Hay Feria

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Las Fiestas de Octubre 2026 traen a Guadalajara artistas como Alejandro Fernández y Banda MS. Boletos desde $500. Venta comienza el 27 de julio. ¡No te quedes sin el tuyo!

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