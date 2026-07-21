Boletos de Prófugos del Anexo en Guadalajara 2026: Link de la Fila Virtual y Cómo Comprar

Están de vuelta Julión Álvarez y Alfredo Olivas juntos, y si quieres ser de los primeros en adquirir las entradas para este concierto, acá te traemos el link de la fila virtual oficial para comprar boletos de Prófugos del Anexo 2026 en Guadalajara, Jalisco.

Luego de que se confirmara el concierto de la dupla de cantantes de regional mexicano el próximo 26 de septiembre 2026 en el Estadio Jalisco, en notas previas ya te dijimos los posibles precios de los boletos y si habrá preventa para adquirir los accesos de este show.

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¿Cuándo y a qué hora inicia venta de Prófugos del Anexo en Guadalajara?

Los boletos de Prófugos del Anexo en Guadalajara, Jalisco saldrán a la venta este martes 21 de julio 2026 a las 11:00 horas de la mañana (tiempo del centro de México) y debido a que se espera mucha demanda previamente se habilitará una fila virtual para comprar los accesos.

Hasta el momento, Julión Álvarez y Alfredo Olivas no han anunciado si también habrá un punto de venta para comprar boletos de forma presencial para el concierto que se realizará el 26 de septiembre en el Estadio Jalisco.

Link de la fila virtual de boletos Prófugos del Anexo Guadalajara

Para comprar tus entradas al concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas juntos, debes ingresar a este link por lo menos con 30 minutos de anticipación para formarte en la fila virtual: https://kingticketboleto.com/.

Es importante que prestes atención y que ingreses al enlace correcto, ya que han comenzado a salir páginas fake, que simulan la venta de boletos de Prófugos del Anexo y estafan a los fans, de acuerdo con lo que dijo Julión Álvarez:

"Ojo, no se dejen engañar, los boletos aún no están a la venta y la única boletera autorizada es kingticketboleto, no boletos, porque ahí le agregan una s, hay otras que empiezan a salir con la venta y empiezan a estafar a nuestro público. Estén pendientes de nuestras redes sociales, pongan mucha atención del tema de la página real de la boletera", expresó el cantante previamente.

¿Cómo comprar boletos para Prófugos del Anexo 2026 en Guadalajara?

Para asistir al concierto de Prófugos del Anexo en el Estadio Jalisco el próximo 26 de septiembre 2026, los fans deben ingresar a la fila virtual con al menos 30 minutos de anticipación. Estos son los pasos para comprar en el sitio web oficial:

Ingresa a Kingticketboleto. Selecciona el evento que corresponde a los Prófugos del Anexo en el Estadio Jalisco 2026. Al entrar te aparecerán todos los precios. Selecciona los asientos y el número de entradas que deseas adquirir. Da clic en "comprar boletos". Sigue los pasos que te indica la plataforma, para que añadas tu forma de pago y completes tu compra de forma exitosa.

PPP