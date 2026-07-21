Música y conciertos

Boletos de Prófugos del Anexo en Guadalajara 2026: Link de la Fila Virtual y Cómo Comprar

Checa cuál es el sitio oficial de la venta de boletos del concierto de Prófugos del Anexo en el Estadio Jalisco, el próximo 26 de septiembre 2026

Checa Cuál Es Link de Fila Virtual de Boletos de Prófugos del Anexo en Guadalajara 2026Julión Álvarez y Alfredo Olivas volverán a pisar un escenario juntos. Fotos: Cuartoscuro

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