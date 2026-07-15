Concierto Unidos por Venezuela: Cartelera de Artistas Reúne a Feid, Marc Anthony y Más

Conoce la cartelera completa del concierto benéfico Unidos por Venezuela, la fecha, sede y cómo donar para los afectados por los terremotos.

concierto-unidos-por-venezuela-cartelera-artistasFotos: GettyImages

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Marc Anthony y Feid se unen en 'Unidos por Venezuela' el 16 de agosto en Miami. Conoce cómo donar y apoyar a las víctimas de los terremotos.

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