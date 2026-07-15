Concierto Unidos por Venezuela: Cartelera de Artistas Reúne a Feid, Marc Anthony y Más

Diversos artistas latinos se unieron en solidaridad para "Unidos Por Venezuela", un concierto benéfico que se realizará el 16 de agosto en el Kaseya Center de Miami, con el objetivo de recaudar fondos para las familias y comunidades afectadas por los recientes terremotos en el país sudamericano.

Cartelera de artistas confirmados

Marc Anthony, Ricardo Montaner, Feid, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano y Enrique Santos ya forman parte del cartel, aunque los organizadores adelantaron que se sumarán más artistas en las próximas semanas.

Detalles del evento

El concierto, junto con un telemaratón internacional, se llevará a cabo el 16 de agosto a las 6:00 p.m. (hora del este). La iniciativa es liderada por CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, con el respaldo de iHeartRadio, Spotify, Creative Link, EB Public Relations y Arco Entertainment. La transmisión llegará a Estados Unidos, América Latina y plataformas digitales.

¿Qué hay detrás de esta causa?

"Unidos Por Venezuela" surge como respuesta a los terremotos gemelos, de magnitud 7.2 y 7.5, que sacudieron al país el 24 de junio, provocando el colapso de múltiples edificios en La Guaira y Caracas. Según cifras de Reuters, el saldo asciende a casi 5,000 muertos, más de 16,000 heridos y cerca de 18,000 personas sin hogar.

Cómo donar y dónde comprar boletos

Durante la transmisión del evento se habilitarán distintos canales de donación: códigos QR, mensajes de texto, plataformas digitales, contribuciones corporativas y campañas de donaciones equivalentes. Los fondos recaudados serán administrados por organizaciones humanitarias internacionales para atender las distintas fases de recuperación.

Los boletos saldrán a la venta el 17 de julio a las 10:00 a.m. (hora local) a través de Ticketmaster. El programa también incluirá reportajes especiales sobre labores de rescate, trabajo humanitario y testimonios de sobrevivientes.