Elton John en México: ¿Cuándo y Dónde Serán sus Conciertos y Cuándo es la Venta de Boletos?

Elton John confirma dos conciertos de despedida en México. Conoce cuándo son y qué día inicia la venta de boletos

elton-john-mexico-conciertos-estadio-banorte-boletoFoto: GettyImages

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Elton John confirma su Farewell Tour en México tras 15 años. Conciertos el 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte. Descubre cuándo será la venta de boletos.

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