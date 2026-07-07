Elton John en México: ¿Cuándo y Dónde Serán sus Conciertos y Cuándo es la Venta de Boletos?

Elton John regresará a los escenarios mexicanos con dos conciertos de despedida como parte de su Farewell Tour. Las presentaciones se realizarán el viernes 2 y sábado 3 de octubre en el Estadio Banorte, ubicado al sur de la Ciudad de México. La confirmación se dio a conocer luego de varios días de expectativa entre los fans, a través de la cuenta oficial de Elton John.

¿Cuándo inicia la preventa y venta de boletos?

La venta de boletos será a través de Superboletos. La venta de boletos se llevará a cabo a partir del jueves 16 de julio a las 12:00 p. m., hora de la Ciudad de México, informó la cuenta oficial de Instagram del artista.

El regreso más esperado en casi 15 años

El regreso de Elton John es uno de los anuncios más esperados por sus seguidores en México, luego de que su última visita al país ocurrió hace casi 15 años, cuando el cantante ofreció dos conciertos en el Auditorio Nacional durante 2012. Antes de esas presentaciones, el artista británico también se presentó en Chichén Itzá, Yucatán, en 2010.