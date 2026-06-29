¿Qué Evento Hay en Glorieta del Caballito en Reforma el 30 de Junio? Horario y Artistas

La Ciudad de México celebrará el resultado del partido México vs Ecuador con un evento de música en vivo en la Glorieta del Caballito sobre Reforma; conoce todos los detalles

Evento Glorieta del Caballito 30 de junio 2026Este 30 de junio se celebra el partido México vs Ecuador, como parte de los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026. Conoce qué evento habrá en la Glorieta del Caballito de Reforma, para celebrar. Foto: Cuartoscuro.

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