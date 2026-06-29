¿Qué Evento Hay en Glorieta del Caballito en Reforma el 30 de Junio? Horario y Artistas

Este 30 de junio de 2026 se jugará el México vs Ecuador, partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el que el país entero mantiene puestas sus esperanzas. La Ciudad de México no es la excepción y ha organizado un evento en la Glorieta del Caballito en Reforma este miércoles, conoce quiénes estarán y en qué horarios.

Los tres triunfos previos de la Selección Mexicana se han concentrado en el Ángel de la Independencia, por lo que ahora el Gobierno de Ciudad de México busca descentralizar los festejos a otros puntos de la zona centro, entre ellos la Glorieta del Caballito y el Monumento a la Revolución.

En apoyo a la movilidad desde el Estadio CDMX, donde se celebrará el partido de 16avos de Final del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum determinó Home Office y Suspensión de Clases para el 30 de junio 2026.

De modo que si estás pensando observar el Partido México vs Ecuador en alguna de las pantallas ubicadas en Ciudad de México, te decimos cuáles serán sus ubicaciones.

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¿Qué evento habrá en la Glorieta del Caballito 30 de Junio 2026? Horario

Una vez que concluya el encuentro, cuya eliminatoria es directa, para pasar a los octavos de final, los aficionados podrán celebrar el resultado del partido de la Selección Mexicana en la Glorieta del Caballito.

La cita es en Paseo de la Reforma, al cruce con Bucareli, donde se presentará la Banda Cuisillos, una de las agrupaciones sinaloenses más queridas del público mexicano.

Se prevé que sea después de las 21:00 horas del 30 de junio, cuando la agrupación salga al escenario instalado en la Glorieta del Caballito para festejar con la afición.

Entre sus éxitos más reconocidos están "No se lo Digas a ella", "Mil Heridas", y "A veces lloro", además de un vasto repertorio.

¿En dónde más se podrá celebrar el resultado del Partido México vs Ecuador en CDMX?

Además de la Glorieta del Caballito y el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución contará con la presentación de Triciclo Circus Band y Mi Banda el Mexicano.

Mientras que en el Palacio de los Deportes, otro punto de concentración para los aficionados, amenizará el Grupo Cañaveral.

¿Y si sí? Es una de las preguntas que ha mantenido encendida la esperanza de los aficionados, quienes no han dejado de apoyar a la Selección Mexicana en las distintas fases del Mundial 2026.

SARR