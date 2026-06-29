¿Qué Artistas Se Presentarán Luego del Partido México vs Ecuador? Conciertos y Sedes Confirmadas

Banda Cuisillos, Triciclo Circus Band, Mi Banda el Mexicano y Grupo Cañaveral se presentan en la CDMX tras el México vs Ecuador del Mundial 2026. Conoce las sedes confirmadas.

artistas-conciertos-cdmx-mexico-vs-ecuador-mundial-2026Estas son las sedes de los conciertos que habrá en CDMX después de México vs Ecuador. Foto: GettyImages

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Tras el partido México vs Ecuador, la CDMX se llena de música: Banda Cuisillos, Mi Banda el Mexicano y más. Conoce las sedes y vive la experiencia mundialista.

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