¿Qué Artistas Se Presentarán Luego del Partido México vs Ecuador? Conciertos y Sedes Confirmadas

La Ciudad de México no solo vivirá el fútbol este martes: habrá música en vivo para celebrar el resultado del partido del Mundial 2026 entre México y Ecuador.

México y Ecuador se enfrentan el martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el partido programado a las 19:00 horas en el Estadio Sede Ciudad de México.

Y mientras la afición sigue el juego desde el Zócalo, Avenida Juárez y distintos puntos de la capital, el Gobierno de la CDMX ya tiene lista la cartelera musical que animará la jornada.

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¿Qué Artistas se presentarán después del partido?

Las autoridades capitalinas confirmaron tres escenarios simultáneos con grupos de banda y cumbia para hacer la fiesta completa:

Glorieta del Caballito recibirá a Banda Cuisillos, una de las agrupaciones sinaloenses más queridas del público mexicano.

En el Monumento a la Revolución se presentarán dos actos: Triciclo Circus Band y Mi Banda el Mexicano, para mantener encendido el ambiente antes, durante y después del partido.

El tercer escenario estará ubicado en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, donde Grupo Cañaveral pondrá a bailar a los asistentes con su cumbia de siempre.

¿Habrá evento en el Ángel de la Independencia?

El gobierno de la Ciudad de México informó que no habrá ningún elenco en el Ángel de la Independencia, debido a que no se considera necesario.

"Ahí la gente llega y lo que queremos es cdcentralizar la concentración de la gente en el Ángel", enfatizaron las autoridades.

La apuesta: descentralizar la celebración

El operativo de celebración arranca desde el Zócalo y se extiende por toda Avenida Juárez. "Tendremos escenarios desde el Zócalo, por todo Avenida Juárez para disfrutar el partido. El chiste es diversificar la fiesta para que todo mundo se la pase bien", señaló el gobierno de la CDMX.

La estrategia busca distribuir a la afición en distintos puntos de la ciudad para evitar saturación en un solo lugar y garantizar que más capitalinos puedan vivir la experiencia mundialista desde las calles.



