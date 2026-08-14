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Selena Gomez Enfrenta Demanda por Presunto Fraude en su Empresa de Salud Mental

Selena Gomez y su mamá Mandy Teefy, enfrentan una demanda por parte de los inversionistas de 'Wondermind', la empresa de la cantante dedicada a la salud mental

selena-gomez-recibe-demanda-presunto-fraude-empresa-salud-mental-wondermindFoto: Getty Images

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Inversores demandan a Selena Gomez por presunto fraude en Wondermind. Alegan promesas incumplidas de alianzas y aplicaciones innovadoras. Descubre los detalles.

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