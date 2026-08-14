¿Dónde Hay Canje de Uniformes y Útiles Escolares 2026? Estas Letras Reciben el 15 y 16 de Agosto

Uno de los gastos más fuertes de este mes es por el regreso a clases en México y para ayudar a solventar la economía de miles de familias, acá te decimos dónde hay canje de útiles y uniformes escolares este sábado 15 y domingo 16 de agosto 2026 y qué documentos debes llevar para recibir el apoyo para educación básica en México.

Otro apoyo que está por dar pago es Mi Beca para Empezar Uniformes y Útiles Escolares, por eso en una nota ya te dijimos qué día cae el apoyo económico de hasta 1,180 pesos y qué alumnos de preescolar y secundaria van a recibir esta ayuda de cara al inicio del próximo ciclo escolar 2026-2027 en México.

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¿Dónde hay canje de útiles y uniformes escolares el 15 y 16 de agosto 2026?

Todos los alumnos de educación básica y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) que vivan en el estado de Sinaloa y hayan solicitado el apoyo de uniformes, útiles escolares y calzado deportivo a través de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), este sábado 15 y domingo 16 de agosto van a poder hacer el canje, siempre y cuando la letra inicial de su primer apellido sea alguna de estas:

Alumnos con apellidos que comienzan con las letras G, H, I, J, K, L, M, N, O cobran su apoyo este fin de semana.

Cada beneficiario recibirá dos uniformes escolares y un paquete de útiles correspondiente al grado educativo que cursarán. También entregarán un par de calzado deportivo, aunque este beneficio es exclusivo para niños de preescolar en Sinaloa.

El canje se realizará en más de mil establecimientos autorizados, ubicados en los 20 municipios de la entidad. Para saber cuál es el más cercano a tu domicilio, entra al siguiente link y checa: uniformesyutilesescolares.sinaloa.gob.mx.

¿Qué documentos llevar para el canje de uniformes y útiles escolares este 15 y 16 de agosto?

Para recoger los apoyos que brinda la SEPyC en Sinaloa, los beneficiarios deben llevar los siguientes documentos en original y copia:

CURP del alumno o alumna. Clave del estudiante o boleto de evaluación del ciclo escolar anterior (2025-2026). Folio de preinscripción, únicamente para alumnos de nuevo ingreso que se registraron en línea. Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor, ya sea INE o pasaporte.

El canje de útiles y uniformes escolares en Sinaloa va a seguir la semana entrante (del 17 al 23 de agosto 2026) para los beneficiarios que su primer apellido inicie con alguna de las siguientes letras: P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

AO