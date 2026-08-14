Programas sociales

¿Dónde Hay Canje de Uniformes y Útiles Escolares 2026? Estas Letras Reciben el 15 y 16 de Agosto

Se acerca el regreso a clases 2026 y este fin de semana hay canje de útiles y uniformes escolares para alumnos de educación básica

Dónde hay canje de uniformes y útiles escolares el 15 y 16 de agosto 2026 qué letras reciben apoyoEl canje de útiles y uniformes escolares 2026 aplica para alumnos de educación básica. Foto: SEPyC

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