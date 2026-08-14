Programas sociales

Próximo Pago de Beca Rita Cetina de Primaria: ¿Cuándo Cae el Otro Apoyo de 2,500 Pesos?

Los pagos de la Beca Rita Cetina de primaria llegan a su fin este viernes, checa cuando cae el próximo depósito de 2,500 pesos

Checa Cuándo Dan Próximo Pago de Beca Rita Cetina de Primaria 2026En agosto, se realizó el primer pago de la Beca Rita Cetina de primaria. Foto: Julio León
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