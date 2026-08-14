Próximo Pago de Beca Rita Cetina de Primaria: ¿Cuándo Cae el Otro Apoyo de 2,500 Pesos?

Luego de que se realizara la primera dispersión del apoyo de útiles y uniformes escolares, los padres de familia ya se preguntan sobre el próximo pago de la Beca Rita Cetina de primaria y acá te decimos cuándo caerán los otros 2,500 pesos.

Este viernes llega a su fin el calendario de la Beca Rita Cetina de agosto 2026, con el cual se depositó a los beneficiarios de primero a sexto de primaria, y si ya lo recibiste, en notas previas puedes consultar las 3 formas de checar el saldo de tu tarjeta.

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Próximo pago de la Beca Rita Cetina en 2026

El siguiente depósito de la beca para estudiantes de educación básica se realizará en el mes de octubre 2026, sin embargo éste no será para los alumnos de primaria, ya que va dirigido para los que están inscritos en secundaria.

Se trata del pago bimestral de la Beca Rita Cetina, correspondiente al primer bimestre del ciclo escolar 2026-2027, que es septiembre-octubre, cuyo monto es de 1,900 pesos más 700 pesos por cada hijo extra estudiando en secundaria.

De esta manera, los estudiantes de primaria deberán esperar para recibir su siguiente depósito del apoyo de 2,500 pesos en su tarjeta del Banco Bienestar.

¿Cuándo dan próximo pago del apoyo de primaria?

El siguiente depósito del apoyo de útiles y uniformes escolares para estudiantes de primaria se realizará hasta el próximo año, posiblemente en las mismas fechas que en las que se hicieron los depósitos, es decir en el mes de agosto 2026.

Esto debido a que la Beca Rita Cetina Primaria solo consiste en un apoyo anual de 2,500 pesos para ayudar a las familias mexicanas a comprar lo que necesitan sus hijos para el regreso a clases.

De igual manera, es posible que para el próximo año haya un ligero aumento en el monto del apoyo económico, sin embargo esto se confirmara en su momento el coordinador nacional de Becas Bienestar Julio León.

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