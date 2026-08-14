Accidentes

Cronología del Atropellamiento Masivo en Zacatlán, Puebla: 14 Personas Eran Turistas

El Ayuntamiento de Zacatlán confirmó que son 16 personas lesionadas por este accidente ocurrido en el Andador Benito Juárez el pasado 13 de agosto.

Atropellamiento masivo en Zacatlán deja 16 lesionados y un detenido.Confirman 16 atropellados en Zacatlán de las Manzanas. Foto: Facebook Vox Populi Teziutlán

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Atropellamiento masivo en Zacatlán deja 16 heridos. El conductor perdió el control y quedó detenido por las autoridades.

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