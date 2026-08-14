Cronología del Atropellamiento Masivo en Zacatlán, Puebla: 14 Personas Eran Turistas

En el accidente registrado en el andador Benito Juárez ubicado en el centro del municipio de Zacatlán de las Manzanas, Puebla un total de 16 personas resultaron lesionadas, de las cuales 11 fueron mujeres y cinco hombres.

Las autoridades confirmaron que 14 personas lesionadas eran turistas provenientes de la Ciudad de México, Chicontepec, Veracruz y Amixtlán, Puebla y solo dos originarios de este Pueblo Mágico.

En el reporte del estado de salud, el ingreso al hospital fue con código verde y amarillo, es decir, que no presentaron heridas que comprometieran la vida, no obstante, se sabe que una de las mujer contaba con una fractura expuesta en un pie.

Confirman 16 personas lesionadas por accidente ocurrido en Zacatlán: Cronología

De las 16 personas, 12 ya fueron dadas de alta, mientras que cuatro pacientes continúan en protocolo y dos probablemente sean trasladados a la Ciudad de México, a petición de los familiares para continuar el tratamiento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cronología: Así Arrolló Adulto Mayor a 15 Personas en Zacatlán, Puebla

El Gobierno Municipal de Zacatlán absorbió los gastos hospitalarios de los lesionados con estudios de laboratorio, 11 de rayos x, medicamentos, collarines, una silla de ruedas y una andadera.

Cabe destacar que de acuerdo a la la presidenta municipal, Beatriz Sánchez Galindo, durante esta emergencia se desplegó una fuerza de 21 unidades, incluidas 6 ambulancias, y 78 elementos. Además, dio a conocer la cronología del accidente.

17:14 horas: el automóvil color azul ingresa al Andador Benito Juárez en el Centro de Zacatlán.

17:15 horas: un elemento de la Policía Municipal informa vía radio sobre el incidente.

17:16 hora: arriba al lugar un elemento de la Policía Municipal, quien cuenta con acreditación como paramédico, e inicia la valoración y clasificación de las personas lesionadas mediante triage.

17:20 horas: arriba personal de Protección Civil y Cruz Roja para la atención de las personas lesionadas.

17:31 horas: personal de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal realiza el acordonamiento y control de la zona.

17:37 horas: las unidades de emergencia comienzan con el traslado de las personas lesionadas al Hospital General de Zacatlán.

18:22 horas: las labores de atención y traslado concluyeron, procediendo a restablecer el orden y la circulación en la zona.

Detienen a hombre de 74 años por atropellar a 16 personas en Zacatlán, Puebla

En tanto al conductor del vehículo implicado en este atropellamiento masivo, se dio a conocer que no iba alcoholizado, si no que sufrió de una pérdida de conciencia derivado a una presunta descompensación severa por diabetes. Los médicos señalan que dicha condición médica pudo desencadenar un evento cerebrovascular (ictus), provocando que se desmayara al volante y perdiera el control absoluto del vehículo.

El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público; La Fiscalía General del Estado (FGE) será la autoridad competente en determinar la situación jurídica del hombre de 74 años de edad que atropelló a al menos a 16 personas en Zacatlán, esto luego de los resultados de los dictámenes médicos; Además, deberán dar a conocer cómo se procederá la reparación de los daños a los lesionados.

Con información de Maribel Espinoza

MCS