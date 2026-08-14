Mueren 2 Mujeres tras Accidente Vial en Carretera San Juan de los Lagos - Tepatitlán

Un accidente vehicular registrado sobre la carretera San Juan de los Lagos - Tepatitlán de Morelos, en Jalisco, dejó como saldo dos mujeres muertas y una menor de edad rescatada.

Los hechos ocurrieron este 14 de agosto, a la altura del kilómetro 106. En el percance se vieron involucradas una camioneta de redilas tripulada por dos hombres y una camioneta tipo familiar donde presuntamente viajaban las víctimas mortales.

En la camioneta donde supuestamente viajaban las mujeres que perdieron la vida, iba a bordo una menor, la cual fue rescatada y enviada hasta un puesto de socorros en el municipio de Tepatitlán.

La vialidad fue cerrada durante varias horas

Debido al choque, los dos carriles de circulación fueron bloqueados totalmente durante varias horas.

Las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos para determinar las causas del accidente y realizar el levantamiento de los cuerpos.