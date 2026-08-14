Accidentes

Mueren 2 Mujeres tras Accidente Vial en Carretera San Juan de los Lagos - Tepatitlán

Dos mujeres murieron tras un accidente vial en carretera San Juan de los Lagos - Tepatitlán; una menor de edad fue rescatada y enviada a recibir atención médica

AccidenteDos mujeres murieron en un accidente en la carretera San Juan de los Lagos - Tepatitlán. Foto: N+

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Accidente en carretera San Juan de los Lagos-Tepatitlán: dos mujeres fallecen. Una menor fue rescatada y recibe atención médica

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