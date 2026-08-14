Accidentes

Enorme Estructura Cae Sobre Vehículo en Interlomas: Video del Momento que Dejó un Muerto

Se registra movilización de servicios de emergencia por percance en Interlomas, Estado de México

Estructura cae sobre vehículo que circulaba en Interlomas, Edomex. Foto: N+Estructura cae sobre vehículo que circulaba en Interlomas, Edomex. Foto: N+

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