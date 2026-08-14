Enorme Estructura Cae Sobre Vehículo en Interlomas: Video del Momento que Dejó un Muerto

La mañana de hoy, 14 de agosto de 2026, cayó una enorme estructura encima de un vehículo frente a un centro comercial en Interlomas, Estado de México (Edomex), lo que dejó saldo de una persona muerta.

Los hechos ocurrieron en el Bulevar Interlomas, frente al centro comercial Paseo Interlomas. De inmediato, los distintos servicios de emergencia se trasladaron al sitio.

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En redes sociales, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Edomex publicó un video donde se pudo apreciar el momento exacto del accidente.

De acuerdo con la grabación, la enorme estructura cayó sobre una camioneta que avanzaba frente a la plaza comercial, en el municipio de Huixquilucan.

La punta de la estructura golpeó por completo el vehículo. Por estos hechos, la Policía reportó la muerte de la conductora.

El C5 alertó en su perfil de la red social X sobre el caos vial tras el percance; informó que había asentamiento vehicular de aproximadamente 2 kilómetros en vialidad de la Barranca, en Paseo Interlomas.

El rezago vehicular llegó hasta Paseo de la Herradura, en dirección hacia la Chamapa-Lechería.

Cabe señalar que en el sitio se apreció la presencia de trabajadores, que corrieron al momento del incidente.

Sin embargo, el lugar no estaba acordonado ni había señalamientos que alertaran sobre las obras.

SPB