Cae Estructura en Interlomas: Lugar Exacto del Accidente en Huixquilucan

Este viernes, 14 de agosto de 2026, una estructura cayó encima de un vehículo, en el bulevar Interlomas, en Huixquilucan, Estado de México (Edomex), lo que dejó como saldo una persona muerta.

Autoridades confirmaron que una mujer murió en el lugar de los hechos, se trata de la conductora del vehículo sobre el que cayó la estructura.

Lugar exacto del accidente en Huixquilucan

Según los primeros reportes, el incidente ocurrió sobre el Bulevar Interlomas, frente al centro comercial Paseo Interlomas.

Una cámara de seguridad del C5 del Edomex captó el momento exacto de la caída de la estructura, también se observa a varios trabajadores que se encontraban justo en la zona del colapso, donde realizaban maniobras.

Cabe destacar que durante los trabajos, la circulación vehicular no fue cerrada y tampoco había señalización.

En el lugar hay una intensa movilización de cuerpos de emergencia y caos vial, el rezago vehicular llega ya hasta Paseo de la Herradura en dirección hacia la Chamapa-Lechería.

Con información de N+

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