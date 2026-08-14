Accidentes

Cae Estructura en Interlomas: Lugar Exacto del Accidente en Huixquilucan

Durante los trabajos al exterior del centro comercial, la circulación vehicular no fue cerrada y tampoco había señalización

Accidente en InterlomasAccidente en Interlomas deja una mujer muerta. Foto: N+

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Caos en Interlomas: una estructura cayó sobre un auto en el Bulevar Interlomas, dejando una víctima mortal. El tráfico está paralizado hasta Paseo de la Herradura. Descubre más.

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