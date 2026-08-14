Internacional

Recuperan Pinturas de Renoir: Así Fue el Robo Millonario de Obras de Arte

Este robo es el último de una serie de atracos perpetrados contra importantes museos de Europa

Obras de arte de Renoir, Cézanne y Matisse recuperadas en ItaliaObras de arte de Renoir, Cézanne y Matisse recuperadas en Italia. Foto: AFP

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La policía italiana encuentra pinturas de Renoir, Cézanne y Matisse valoradas en más de 9 millones de euros tras un robo relámpago en un museo de Italia. Descubre cómo lo lograron.

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