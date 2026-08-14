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Francia Da Revés a Prohibición de Redes Sociales a Menores, Ley Impulsada por Macron

En julio de 2026, Francia se convirtió en el primer país de Europa en prohibir las redes sociales a los menores de 15 años de edad

Redes socialesLogos de TikTok y Facebook. Foto: Reuters | Archivo

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Francia revoca ley de Macron que prohibía redes sociales a menores de 15 años. Consejo Constitucional la considera un ataque desproporcionado a la libertad de expresión.

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