Francia Da Revés a Prohibición de Redes Sociales a Menores, Ley Impulsada por Macron

El Consejo Constitucional de Francia dio revés hoy, 14 de agosto de 2026, a una ley impulsada por el presidente Emmanuel Macron, que prohibía el uso de redes sociales a los menores de 15 años de edad.

Con dicha ley, Francia se convirtió en el primer país de Europa en prohibir las redes sociales a los menores de edad, luego de Australia, pionero en establecer restricciones, en todo el mundo.

La ley en Francia prohibía las redes sociales y excluía ciertas páginas como las enciclopedias en línea, como Wikipedia, así como de plataformas de desarrollo y distribución de software libre o los proyectos educativos de código abierto.

Además, la ley no fijaba un sistema concreto de verificación de la edad, por lo que correspondía a las plataformas como Facebook o TikTok implantar mecanismos para comprobar la edad de los usuarios.

¿Por qué fue censurada la ley que prohibe las redes sociales en Francia?

De acuerdo con el Consejo Constitucional de Francia, la ley, que fue aprobada el 21 de julio de 2026, supone un ataque "desproporcionado" a la libertad de expresión.

En el dictamen, el Consejo Constitucional justificó la anulación de un artículo de la ley, porque estima que con él no se han previsto garantías legales suficientes para garantizar el derecho a la privacidad.

Los magistrados reconocieron que hay una exigencia constitucional para proteger "el interés superior del niño”, que permite limitar a los menores el acceso a las redes sociales, pero no de la forma en que se legisló.

Explicaron que la justicia puede establecer mecanismos para que cesen los abusos por el ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación cuando ponen en peligro el orden público y los derechos de las personas, como los menores.

Sin embargo, los magistrados subrayaron que la libertad de expresión "es una condición de la democracia y una de las garantías del respeto de otros derechos y libertades”.

El Consejo Constitucional criticó el carácter general de la prohibición, aprobada por el Parlamento, el mes pasado, por privar a los menores de acceso a "numerosos servicios de comunicación en línea, sin considerar ni la situación del menor, ni los riesgos específicos de cada uno de esos servicios”, de los cuales, no se ha demostrado que presenten riesgos para la salud y la seguridad.

El Consejo Constitucional de Francia también cuestionó que estén sujetos a la ley todos los menores de 15 años, sin que se evalúe el riesgo para ellos en función "de su edad, de su grado de madurez y de su situación familiar", lo que significa que los padres o los que tengan la autoridad parental de los niños o adolescentes no pueden decidir el levantamiento de la prohibición, limitar su alcance o autorizar el acceso a ciertas redes sociales.

Macron reacciona a revés para prohibir las redes sociales a menores

En tanto, el presidente Emmanuel Macron, promotor de la ley que prohibe las redes sociales a los menores de 15 años, pidió al primer ministro, Sébastien Lecornu, que trabaje en el plazo más breve en una nueva redacción "jurídicamente robusta" que tenga en cuenta el dictamen de la censura, así como "el marco europeo".

En un comunicado, la Presidencia de Francia señaló que sobre la base de las conclusiones que presente el primer ministro, Emmanuel Macron, el Ejecutivo y el Parlamento deberán determinar la forma para permitir de aquí al fin de su mandato, en mayo de 2027, "proteger a nuestros niños de las redes sociales”.

El Gobierno de Francia subrayó que"la determinación del presidente de la República para sacar adelante esta reforma de aquí a la primavera de 2027 sigue siendo total”.

Con información de EFE.

RMT