Internacional

‘Hasta Aquí Llegué: Sobrevivientes Narran Momentos de Terror por Terremoto en Colombia

Bomberos, policías y voluntarios participaron en labores de rescate ante reportes de personas posiblemente atrapadas entre estructuras dañadas.

Voluntarios, bomberos de Cali y rescatistas de Topos de Tlatelolco trabajan entre los escombros de un edificio derrumbado al sur de la ciudad.Voluntarios, bomberos de Cali y rescatistas de Topos de Tlatelolco trabajan entre los escombros de un edificio derrumbado al sur de la ciudad. Foto: Cuartoscuro

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Sobrevivientes describieron un movimiento prolongado, mientras familias captaron en video los momentos de angustia dentro de edificios

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