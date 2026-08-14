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Vandalizan Monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington y Dejan Mensaje

“No puede haber mayor insulto a esos héroes estadounidenses que murieron en la Segunda Guerra Mundial”: reacciona Trump a acto vandálico

Guardia Nacional cerca del Memorial de la Segunda Guerra Mundial, después de actos de vandalismo, en Washington. Foto: ReutersGuardia Nacional cerca del Memorial de la Segunda Guerra Mundial, después de actos de vandalismo, en Washington. Foto: Reuters

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El Monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington fue vandalizado con pintura roja y burbujas. Trump y organizaciones condenan el acto. ¿Qué medidas se tomarán?

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