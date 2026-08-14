Vandalizan Monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington y Dejan Mensaje

El monumento a los soldados que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, localizado en el National Mall de Washington, Estados Unidos de América (EUA), fue vandalizado el jueves 13 de agosto de 2026.

En el sitio se escribió una frase con pintura roja y además se llenó una fuente con burbujas.

A través de su red social, el presidente Donald Trump dijo que no puede haber mayor insulto a los héroes que murieron en dicha guerra.

“No puede haber mayor insulto”

“Nuestro hermoso Monumento a la Segunda Guerra Mundial acaba de ser atacado por vándalos que pintaron con aerosol. NO PUEDE HABER MAYOR INSULTO A ESOS HÉROES ESTADOUNIDENSES QUE MURIERON EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL”, expresó en su red Truth Social.

Cabe señalar que el vandalismo del monumento ocurrió semanas después de que Trump afirmó que el estanque reflectante del Monumento a Lincoln cercano fue dañado deliberadamente, y calificó de “animales” a los responsables.

Burbujas en fuente del Monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington. Foto: Reuters

Mensaje pintado con aerosol

Además de las burbujas, en el monumento se encontró la frase “manos limpias dinero sucio” escrita con pintura roja.

El Departamento del Interior informó que la Policía de Parques se trasladó al lugar y que la investigación sigue en curso.

“El público debe saber que encontraremos a la persona responsable de este acto repugnante”, señaló el departamento.

Mensaje pintado en Monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington. Foto: Reuters

Reacciones de organizaciones

Debido al acto vandálico, varias instancias emitieron declaraciones. Friends of the National World War II Memorial, una organización sin fines de lucro que ayuda a mantener el sitio, dijo:

“Hay muchos lugares en nuestro país para la expresión, el debate y el desacuerdo. Un monumento nacional que honra a quienes sirvieron y a quienes nunca regresaron a casa jamás debería usarse como lienzo para el vandalismo”.

En tanto, Veterans of Foreign Wars calificó el hecho como “un acto de profundo irrespeto, una bofetada en la cara a los veteranos que sirvieron y se sacrificaron y a las familias que cargaron con ese peso en casa”.

Estamos detrás de ellos: Trump

El Monumento a la Segunda Guerra Mundial está justo al este del estanque reflectante del Monumento a Lincoln en el Mall.

Después de que un trabajo de reparación fallido a principios de este año dejara el estanque con sellador azul descascarado y algas verdes, Trump culpó de los problemas al vandalismo.

“Primero el estanque reflectante, ahora esto. ¡Ya estamos detrás de ellos! ¿¿¿De dónde salen estos animales???”, dijo Trump.

Con información de AP.

SPB